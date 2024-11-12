Россия и Азербайджан обсудили пути решения экологических проблем Каспия

COP29 – это не только площадка для обсуждения глобальных мировых вызовов в экологии, это также возможность для стран договориться о решении региональных экологических проблем. Проблемы экологии Каспийского моря стали центральной темой встречи глав управлений по водным ресурсам России и Азербайджана.

В Баку встретились глава Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов и руководитель Агентства водных ресурсов РФ Дмитрий Кириллов. Встреча прошла в рамках климатической конференции COP29.

Сообщается, что стороны обсудили вопросы, связанные с изменением климата в глобальном масштабе, а также экологическую ситуацию в регионе. Представители Азербайджана и России не могли пройти мимо темы обмеления и загрязнения Каспия. Стороны обсудили партнерство для решения этой экологической проблемы.

Отмечается, что стороны также договорились об обмене информацией относительно инновационных методов решения экологических проблем.