Вестник Кавказа

Туры в Абхазию не продаются – отменяют ли россияне бронирования?

Гагра
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
На фоне политического кризиса в Абхазии продажа туров в южную республику приостановлена. Но уже отдыхающие там россияне отдых не прерывают, массовых аннулирований забронированных поездок также нет.

Хотя продажи туров в Абхазию приостановлены по рекомендации властей, россияне не торопятся отменять уже забронированные поездки, рассказали в Российском союзе туриндустрии.

Директор департамента продукта и бронирования компании "Мультитур" Евгения Кизей констатировала, что реакция на протесты и политический кризис в Абхазии оказалась менее острой, чем можно было бы предположить: отмен бронирований нет, уже отдыхающие в Абхазии не спешат покинуть республику досрочно.

Что касается конкретных направлений, то в курортных городах, таких как Гагра и Пицунда, уточнила Кизей, ссылаясь на данные партнеров в Абахзии, не наблюдается ничего необычного. А вот приезжать в Сухум в ближайшее время лучше не стоит.

В то же время, она напомнила, что Абхазия не впервые переживает волнения, но туристов они никогда не касаются.

Гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян также подтвердил, что люди не торопятся отменять уже сделанные летние бронирования, так как они понимают, что, с одной стороны, штрафы им не грозят, а с другой – к лету ситуация вернется в прежнее русло, а вот цены на отдых будут уже гораздо выше, чем сейчас.

Однако туроператор "Алеан" все же фиксирует рост отказов от отдыха в Абхазии – тенденция распространяется на временной промежуток в ближайшие две недели.

"Число аннуляций по направлению за выходные превышает стандартные показатели на 10%. Аннулируются заявки с заездами на ближайшие две недели, штрафы при этом не взимаются"

– пресс-служба

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