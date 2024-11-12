Вестник Кавказа

Дату выборов в Абхазии назначат на следующей неделе

Выборы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Парламент Абхазии определит сроки проведения президентских выборов. Ранее лидер страны Аслан Бжания объявил о своей отставке.

На следующей неделе парламент Абхазии определит сроки проведения выборов президента республики, рассказал Дмитрий Маршания в разговоре с ТАСС.

«Это мы будем на следующей неделе уже обсуждать. Временной срок у нас тоже короткий, в течение которого мы можем принять это решение»

- Дмитрий Маршания

Напомним, что сегодня стартовало заседание парламента Абхазии, где обсуждается вопрос отставки президента Аслана Бжания.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1250 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Туры в Абхазию не продаются – отменяют ли россияне бронирования?

Туры в Абхазию не продаются – отменяют ли россияне бронирования?

Отставка Бжании принята парламентом Абхазии

Отставка Бжании принята парламентом Абхазии

Уникальный Сухумский аэропорт откроют к лету 2025

Уникальный Сухумский аэропорт откроют к лету 2025

Обстановка в Абхазии в ожидании заседания парламента спокойная

Обстановка в Абхазии в ожидании заседания парламента спокойная

Россияне не хотят отдыхать летом в Абхазии из-за протестов

Россияне не хотят отдыхать летом в Абхазии из-за протестов

Парламент Абхазии обсудит отставку президента

Парламент Абхазии обсудит отставку президента

Президент Абхазии уходит в отставку

Президент Абхазии уходит в отставку

Кто главный в Абхазии сегодня: полномочия, выборы и список всех президентов

Кто главный в Абхазии сегодня: полномочия, выборы и список всех президентов

Путин пригласил президента Абхазии на 80-летие Победы в Москву

Путин пригласил президента Абхазии на 80-летие Победы в Москву

Президент Абхазии переговорит с оппозицией сегодня

Президент Абхазии переговорит с оппозицией сегодня

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы