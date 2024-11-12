Дату выборов в Абхазии назначат на следующей неделе

Парламент Абхазии определит сроки проведения президентских выборов. Ранее лидер страны Аслан Бжания объявил о своей отставке.
На следующей неделе парламент Абхазии определит сроки проведения выборов президента республики, рассказал Дмитрий Маршания в разговоре с ТАСС.
«Это мы будем на следующей неделе уже обсуждать. Временной срок у нас тоже короткий, в течение которого мы можем принять это решение»
- Дмитрий Маршания
Напомним, что сегодня стартовало заседание парламента Абхазии, где обсуждается вопрос отставки президента Аслана Бжания.