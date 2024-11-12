Вестник Кавказа

Обстановка в Абхазии в ожидании заседания парламента спокойная

Обстановка в Абхазии в ожидании заседания парламента спокойная
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Оппозиция освободила правительственные здания в Сухуме. Сегодня парламент проведет заседание, на котором будет рассмотрено заявление об отставке президента Абхазии. Начало заседания перенесли на 13.00.

Заседание парламента Абхазии состоится сегодня, изначально оно было запланировано на 11.00, теперь старт заседания, на котором будет рассмотрена отставка президента Абхазии Аслана Бжании, отложен на 13.00.

"Заседание сессии переносится ориентировочно на 13:00 мск"

– пресс-служба парламента

Решение об отставке Бжания принял по итогу восьмичасовых переговоров с оппозиционерами. На встрече было подписано соглашение, о том, что глава государства подает заявление об отставке, оппозиция оставляет захваченные ранее правительственные здания, а в республике назначаются внеочередные президентские выборы.

Согласно соглашению, оппозиция освободила здания Парламента, Администрации президента и Кабинета министров Абхазии. В настоящее время ситуация в центре Сухума стабильная, у правительственных зданий тихо.

После отставки Бжании, исполняющим обязанности президента Абхазии станет вице-президент Бадра Гунба. Кабмин Абхазии продолжит работать до проведения в республике досрочных выборов президента.

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