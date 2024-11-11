Беспорядки привели к отказу россиян от отдыха в Абхазии

Россияне отказываются от отдыха в Абхазии. Причина – беспорядки в республике. У некоторых туристических компания до 95% отмен на лето.

Российские путешественники стали отказываться от отдыха в Абхазии в летнее время года, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров РФ.

В качестве причин в организации указали беспорядки и политическая обстановка. При этом летний отдых в республике уже запланировали свыше 100 тыс россиян.

Там также заявили, что летом 2025 года Абхазию могло посетить до 1,6 млн отдыхающих из РФ, однако ситуация внутри республики вынуждает россиян пересмотреть свои планы.

Кроме того, АТОР привел в пример одну из крупных туркомпаний, где объем аннуляций туров превысили стандартные показатели и 15-17 ноября он увеличился в 3 раза.

При этом в ассоциации подчеркнули, что у отдельных компаний до 95% отмен приходится именно на летнее время года.

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин предложил россиянам выбрать другие места для отдыха. В качестве альтернатив он посоветовал Анапу и Геленджик.