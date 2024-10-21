Вся правда о коррекции зрения. Роды, спорт, боль и потеря зрения после операции

В программе "На здоровье" медицинский журналист Елена Войцеховская и приглашенные гости говорят о том, как поддержать и укрепить здоровье! Экспертами программы станут иммунологи, кардиологи, диетологи, гастроэнтерологи, психологи.

Вернуть зрение за 8 с половиной секунд. Без боли и последствий. Звучит как рекламный слоган. В этом выпуске мы разбираемся в видах лазерной коррекции и в том, на что действительно способна современная офтальмохирургия. Врач офтальмолог, хирург Татьяна Шилова https://doctor-shilova.ru/?ysclid=lwabo3u5ef70758876 рассказывает о том, какой метод коррекции зрения сегодня используют сами врачи для своих детей. Мы поговорим о 10 устоявшихся убеждениях, которые до сих пор пугают тех, кто не решается на операцию. И узнаем, почему гимнастика, тренажёры и витамины для глаз НЕ ИСПРАВЯТ зрение. Это – второй выпуск о здоровье глаз. Первый вы можете посмотреть по этой ссылке: https://youtu.be/QjFv_wB4Msw?si=sYMxerYcWxyGpQKi Также в программе мы говорим о поражении глаз во время сахарного диабета второго типа. Подробнее об этом заболевании и о том, по каким нехарактерным симптомам можно заподозрить высокий сахар, рассказывала эндокринолог Ольга Демичева - https://youtu.be/CSefQjjRfeM