Вестник Кавказа

Газ взорвался в мечети на востоке Узбекистана

Газ взорвался в мечети на востоке Узбекистана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В мечети в Андижанской области Узбекистана взорвался газ. По данным СМИ, 6 человек получили травмы.

В Андижанской области Узбекистана случился взрыв газа в мечети, рассказали в местном МЧС.

"31 марта текущего года в 12:19 (10:19 мск) в Андижанское областное управление МЧС поступило сообщение о том, что в мечети Ахмадали Ходжи, расположенной в Избасканском районе, произошла вспышка газовоздушной смеси"

- МЧС Узбекистана

На место инцидента направилось руководство и сотрудники чрезвычайного ведомства. Сейчас ситуация находится под контролем.

Точное число пострадавших еще неизвестно. По информации от СМИ, травмы получили 6 человек.

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