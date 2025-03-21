Газ взорвался в мечети на востоке Узбекистана

В мечети в Андижанской области Узбекистана взорвался газ. По данным СМИ, 6 человек получили травмы.
В Андижанской области Узбекистана случился взрыв газа в мечети, рассказали в местном МЧС.
"31 марта текущего года в 12:19 (10:19 мск) в Андижанское областное управление МЧС поступило сообщение о том, что в мечети Ахмадали Ходжи, расположенной в Избасканском районе, произошла вспышка газовоздушной смеси"
- МЧС Узбекистана
На место инцидента направилось руководство и сотрудники чрезвычайного ведомства. Сейчас ситуация находится под контролем.
Точное число пострадавших еще неизвестно. По информации от СМИ, травмы получили 6 человек.