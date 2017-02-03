В Узбекистане заработал единый номер экстренного вызова

С сегодняшнего дня по всему Узбекистану начал работать единый номер экстренного вызова 112, дозвониться на который можно с любого телефона даже при отсутствии на нем сим-карты.

Жителям Узбекистана существенно упростили доступ к вызову экстренных служб в экстраординарной ситуации – вызвать спасателей, полицейских, работников газовых служб, бригаду скорой помощи или представителей социальных служб по всей стране теперь можно, набрав единый номер 112, сообщает информационный Telegram-канал Pressuzb.

Звонки по единому номеру принимаются круглосуточно, а операторы сами мгновенно перенаправляют обращения в нужное ведомство. Звонок на номер 112 бесплатный, а позвонить можно даже при отсутствии сим-карты на телефоне, передает Podrobno.uz.

Система уже была протестирована минувшим летом в Ташкенте и Ташкентской области и отлично зарекомендовала себя, после чего ее расширили на Андижанскую, Наманганскую и Ферганскую области. До конца минувшего 2024 года года система заработала в Каракалпакстане и других регионах страны.

Сейчас экстренная служба доступна во всех, даже самых удаленных регионах страны, подчеркнули ее создатели.