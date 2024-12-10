Что посмотреть в Узбекистане за неделю?

Лазурные купола медресе Мири Араб в Бухаре, кобальтово-бирюзовые тона минарета Кальта-Минар в Хиве, меняющий оттенки мавзолей Исмаила Самани в Бухаре и тепло-бежевые поля хлопка. Расскажем, какие города посетить в Узбекистане за неделю и что там посмотреть, когда лучше приезжать, на чем передвигаться между городами, а также как дело обстоит с интернетом.

Когда лучше приезжать в Узбекистан: с марта по начало июня и с сентября по начало ноября;

с марта по начало июня и с сентября по начало ноября; Как передвигаться по Узбекистану : маршрутки, автобусы, поезда, такси через Yandex Go, экскурсионные трансферы;

: маршрутки, автобусы, поезда, такси через Yandex Go, экскурсионные трансферы; Интернет в Узбекистане: в отелях, а также в некоторых кафе есть бесплатный Wi-Fi, но он может быть нестабильным. Туристы могут купить туристическую сим-карту в киоске Uztelecom или заранее оформить eSIM для использования мобильного интернета.

Какие города посетить в Узбекистане за неделю?

День 1: Ташкент

Дешевле всего прямые рейсы из России до Ташкента, поэтому туристы чаще всего начинают свое путешествие со столицы. Первым делом стоит посетить ансамбль Хазрати Имам с такими архитектурными памятниками, как соборная мечеть, мавзолей Хазрати Имама и мечеть Намазгох. Многие в этот комплекс приводит желание увидеть один из старейших Коранов в мире, который хранится в библиотеке при медресе Муйи Муборак, где также хранится волос пророка Мухаммеда. Коран Усмана был написан на оленьей коже в VII веке. Также в библиотеке хранятся древние рукописи и переводы Корана со всего мира. После библиотеки стоит посмотреть на медресе Барак-хана XVI века, при желании на площади можно купить сувениры.

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Если осталось время, стоит его потратить на прогулку по переулкам около мавзолея Абу Бакара Каффаля Шаши, а дальше отправиться на базар Чорсу. Из музеев можно выбрать Музей прикладного искусства, где в бывшем особняке выставляются разнообразные предметы ремесленного и прикладного искусства. Наконец, от музея на метро можно доехать до площади Амира Тимура с конной статуей основателя империи Тимуридов. Около площади находится ташкентский "бродвей", музей истории Тимуридов и гостиница "Узбекистан".

День 2: Нукус и пустыня Кызылкум

На второй день с утра можно отправиться сразу в Хиву на поезде, но если хочется посетить такое необычное место, как автономная Республика Каракалпакстан, то можно вылететь из Ташкента в Нукус. Любителям искусства в первую очередь понравится в музее Савицкого, где хранится выдающаяся коллекция русского авангарда и картины узбекских художников, а также предметы декоративно-прикладного искусства. В музее доступны экскурсии с гидом или самостоятельное посещение.

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Отсюда большинство туристов едет в Муйнак, чтобы увидеть "кладбище кораблей", образовавшееся в результате высыхания Аральского моря. В качестве альтернативного варианта можно отправиться дальше на восток в пустыню Кызылкум, чтобы увидеть древнюю крепость Аяз-Кала, расположенную на холме. После прогулки по руинам можно отправиться в юрточный лагерь Аяз-Кала, где при желании можно провести ночь в юрте.

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День 3: Хива

После Нукуса нужно отправляться в Хиву, это несколько часов езды. Главная достопримечательность здесь - это внутренний город Хивы Ичан-Кале, окруженный стеной. После билетной кассы и Западных ворот туристов ждут минарет Кальта-Минар, облицованный плиткой бирюзового оттенка, цитадель Куня-Арк, дворец Таш-Хаули и многочисленные медресе. После музея монетного двора стоит подняться на сторожевую цитадели, чтобы осмотреть город сверху. В мавзолее Пахлавана Махмуда можно увидеть искусные изразцы, а более чем 200 деревянных колонн Джума-мечети сделаны из черного вяза, ореха и чинара. В старом городе есть и другие места, которые нужно поторопиться увидеть до заката, включая мастерскую по изготовлению шелковых ковров и керамическую студию.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

День 4-5: Бухара

Из Хивы в Бухару можно добираться как по железной, так и по автомобильной дороге, но путь займет не менее шести часов. До того, как закончится день, стоит отправиться в медресе Улугбека, построенное в 1417 году - старейшее сохранившееся медресе Узбекистана. Напротив находится медресе Абдул Азиз-хана. Дальше можно попробовать успеть увидеть мечеть Калян XV века с 47-метровым минаретом. Следующее утро можно начать с посещения музея истории ковроткачества в старинной мечети Магоки Аттори.

Затем стоит отправиться на площадь Ляби-хауз с архитектурным ансамблем, стоит увидеть ханаку и медресе Надир Диван Беги. При желании хорошей идеей будет посещение мастер-класса по керамике в караван-сарае Ногай, либо шопинг. После обеда стоит увидеть мечеть Боло-Хауз, цитадель Бухары и мавзолей Саманидов X века. Если осталось время, можно прогуляться к мавзолею Чашма-Айюб. Завершить день можно посещением хаммама.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

День 6: Бухара-Самарканд

Поскольку за полтора дня все интересное в Бухаре не посмотреть, перед тем, как отправиться в Самарканд на вечернем скоростном поезде Афросиаб, в Бухаре стоит отправиться в Ситораи Мохи-Хоса - летнюю резиденцию последнего эмира. Другие заслуживающие внимания места - это мавзолей Бахауддина Накшбанда и медресе Чор-Минор. В вечернем Самарканде красиво смотрится мавзолей Тамерлана Гур-Эмир и центральная площадь Регистан.

© Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"

День 7: Самарканд

Начинать день в Самарканде стоит с экскурсии по мавзолею Гур-Эмир, а затем отправиться на площадь Регистан, где находится ряд впечатляющих зданий, включая отделанное майоликой медресе Тилля-Кари. До посещения базара Сиоб стоит прогуляться к мечети Биби-Ханым. После обеда можно отправиться к ансамблю мавзолеев Шах-и-Зинда XIV-XV веков. В обсерватории Улугбека можно увидеть древнюю меридианную дугу и небольшой музей. Улететь прямым рейсом можно и из Самарканда.