Когда ехать в Узбекистан: погода и фестивали

Узбекистан привлекает туристов горными пейзажами, яркой культурой и исторической архитектурой, но резко континентальный климат страны немного усложняет задачу. Расскажем, когда лучше ехать в Узбекистан и на сколько дней, а также какие фестивали можно посетить в республике.

Для путешествия в Узбекистан российским путешественникам не нужно оформлять визу, понадобится лишь действующий загранпаспорт. Еще один плюс - это развитая железнодорожная сеть, проходящая через города Великого Шелкового пути, которая обеспечивает туристов удобным и недорогим способом исследовать страну.

© Фото: Софико Георгадзе/ "Вестник Кавказа"

На сколько дней ехать в Узбекистан?

В Узбекистан есть смысл приезжать как минимум на неделю, а поездка протяженностью 10 дней позволит не так спешить при осмотре самых важных городов. Неторопливым путешественникам будет достаточно двух недель. Основной туристический маршрут проходит через Ташкент, Самарканд, Бухару и Хиву. Между ними удобно путешествовать на поезде. Чтобы проехать этот маршрут с учетом хотя бы одного дня на каждый город и времени на дорогу, потребуется 7-14 дней. Если ехать в Узбекистан на 10 дней и более, то можно добавить в свой маршрут менее туристические места как Муйнак и города Ферганской долины.

Когда лучше отдыхать в Узбекистане?

Большинство туристов сочтет лучшим временем для поездки в Узбекистан весну или осень. Для осмотра достопримечательностей идеальным выбором будут апрель-май и сентябрь-октябрь. Но любителям снежных видов спорта стоит приехать в Узбекистан зимой или в начале весны. Хотя крупнейший горнолыжный курорт Узбекистана Амирсой работает круглогодично, покататься на лыжах или сноуборде там можно только с середины-конца декабря по середину-конец марта. Чтобы потратить на поездку в Узбекистан меньше средств, можно выбрать поехать в низкий сезон, когда туристов меньше всего - с конца ноября по начало марта за исключением новогодних праздников.

© Фото: Софико Георгадзе/ "Вестник Кавказа"

В каком месяце лучше ехать в Узбекистан?

В целом, самым лучшим месяцем для посещения Узбекистана остается начало мая, здесь этот месяц больше похож на лето. В начале мая погода будет приятной, но не слишком жаркой, а вероятность осадков будет небольшой. За маем следуют апрель, октябрь и сентябрь.

В апреле в Узбекистане прохладнее и меньше туристов, чем в мае, но могут быть дождливые дни.

В сентябре жаркое лето продолжается, особенно в начале месяца, а вот в октябре уже прохладнее и свежее из-за редких дождливых дней.

В ноябре бывает уже первый снег, а похолодание добирается даже до южных районов страны.

В целом, лучший сезон для посещения Узбекистана - поздняя весна (с середины апреля по май) или ранняя осень (с конца сентября по октябрь).

Несмотря на изнуряющую жару, очень многие туристы приезжают в Узбекистан летом, хотя в это время года температура регулярно доходит, а иногда и превышает 40°C. Если и ехать летом, то лучше в начале июня.

Когда лучше ехать отдыхать в Узбекистан по месяцам?

Узбекистан с марта по май - весенняя погода и цветы

Весна приходит довольно рано в Узбекистан, абрикосовые деревья начинают цвести здесь в начале марта, а миндаль может зацвести еще раньше. Погода весной теплая и относительно сухая, дневная температура в среднем колеблется от 12°C в начале марта до 30°C в конце мая. В целом с конца марта по начало мая здесь довольно комфортная погода с солнечными днями, идеальными для прогулок по Самарканду, Бухаре, Хиве и Ташкенту, а также поездок к природным достопримечательностям. Особенно красив период цветения тюльпанов в национальных парках в апреле.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Узбекистан с сентября по начало ноября - сбор урожая

Осенний сезон в Узбекистане также приятный в плане погоды. С сентября по начало ноября дневная температура обычно колеблется от 30˚C до 12˚C. Осень в Узбекистане - это время побаловать себя многообразием фруктов, включая знаменитые узбекские дыни, арбузы, гранат, инжир и хурму. Хотя на юге страны виноград начинают собирать еще летом, традиционный сентябрьский сезон сбора винограда в Узбекистане также есть. Считается, что наиболее плодородная почва в Ферганской долине, поэтому и урожаи там самые богатые.

Узбекистан с декабря по январь - зимние виды спорта

Узбекистан может показаться не самым очевидным местом для катания на лыжах, но качество снега и рейтинг Узбекистан среди любителей зимних видов спорта вырос 5 лет назад с открытием горного курорта Амирсой, расположенного недалеко от Ташкента. При этом в городах зимой не так холодно, температура воздуха днем редко опускается ниже 0°C, чаще бывает около +10°С, но бывают и дневные морозы. Хотя прошлая зима в Узбекистане была немного теплее, чем обычно. При этом нужно учитывать, что в горах будет намного холоднее.

Узбекистан с июня по август - фрукты и жара

Лето в Узбекистане сухое и жаркое, в июле-августе температура воздуха может достигать 35°C-40°C. Однако в начале июня днем температура редко превышает 32°C. В южных районах, включая Бухару, Хиву и Каракалпакстан, дневное солнце переносится хуже всего: местные жители предпочитают оставаться в помещении в пиковые часы. Поэтому в разгар летнего сезона отправляться на осмотр достопримечательностей на открытом пространстве стоит утром или после 17:00.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие фестивали проводят в Узбекистане?

В Узбекистане массово отмечают Навруз 21 марта - в день весеннего равноденствия. Этот день считается официальным праздничным днем, например, в 2024 году в Узбекистане на Навруз отдыхали 4 дня подряд. Начало весны отмечают уличными гуляниями с музыкой и танцами, ярмарками искусств и ремесел и гастрономическими мероприятиями. Поскольку это один из главных праздников страны, посещение Узбекистана во время Навруза стоит продумывать сильно заранее, в том числе покупать билеты на скоростные поезда.

Летом в Узбекистане проводятся крупные музыкальные фестивали: национальные ритмы представлены фестивалем "Шарк тароналари" (Мелодии востока) и фестивалем музыки маком, а любители электронной музыки приезжают на фестиваль "Стихия" в Муйнаке. Фольклорный фестиваль "Бойсун баҳори" проходит весной. А фестиваль цветов, который отмечают сразу в нескольких городах Узбекистана, тянется с мая по июнь. На этот период приходится и культурный фестиваль "Шелк и специи", проводимый в Бухаре.

В Узбекистане также проводятся такие мероприятия как Ташкентская неделя моды (в этом году проходит 4-10 ноября) и Ташкентская международная биеннале современного искусства (прошла в середине октября). А периодически в Ташкенте проходят "Арт-базар" и ярмарка изделий ручной работы "Тепло-маркет".

Несколько раз в год в Узбекистане можно пробежать марафон. Все началось с Самаркандского полумарафона, который проводится осенью, в этом году он состоялся в начале ноября уже в шестой раз. Ночной забег в Бухаре, который проходит в конце лета, предоставляет возможность увидеть великолепную историческую архитектуру города в освещении красочной подсветки, установленной специально для этого мероприятия. Ультрамарафон на территории Зааминского национального природного парка проходит в июне. А марафон в Ташкенте проходит весной в рамках празднования Навруза.