Отдых в Узбекистане осенью: что посмотреть и чем заняться

Расположенный на перекрестках Великого Шелкового пути Узбекистан известен исторической архитектурой от мечетей и медресе до советского модернизма, искусством и ремеслами, а также гостеприимством местных жителей. Расскажем, что посмотреть в Узбекистане осенью, какие исторические и культурные достопримечательности лучше выбрать для поездки.

Приближается осень - время года, когда туристы могут ехать в Узбекистан, не опасаясь сильной летней жары. Любители тепла и солнца могут выбрать сентябрь, чтобы отправиться на озера страны ради пляжного отдыха, а любителям экскурсий и туристических походов лучше предпочесть октябрь или ноябрь, чтобы погрузиться в культуру Узбекистана, включая искусство, ремесла и архитектуру. Хорошая новость состоит в том, что с конца сентября в Ташкент из Москвы снова будут ходить поезда. Последние два года в Ташкент на поезде из России можно было добраться только через Самару и Волгоград.

Ташкент - столичный шарм

Ташкент - это не просто удобная точка для въезда в страну, но и увлекательное туристическое направление само по себе. Исламская архитектура, художественные и исторические музеи, театры, гастрономия и ночная жизнь покажет путешественникам, как живет современная столица Узбекистана. Начать можно с посещения центральной площади Амира Тимура, где можно зайти в Государственный музей истории Тимуридов, увидеть знаменитые Ташкентские куранты и образец советской монументальной архитектуры - отель "Узбекистан". Расположенный неподалеку местный "Бродвей" располагает сувенирными магазинами, уличной едой и развлечениями. Подальше находится городской парк с аквариумом, планетарием, танцующими фонтанами, ресторанами и отели, торговыми центрами и кинотеатром под открытым небом. Не стоит проходить мимо базара Чорсу или этнопарка Навруз.

Регистан в Самарканде - удивительная архитектура

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главная городская площадь Регистан порой впечатляет туристов больше, чем любая другая достопримечательность в Узбекистане. На включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО площади стоят три медресе (Улугбека, Шердор и Тилля-Кари), служившие местом обучения студентов. Со времен династии Тимуридов здесь встречались люди, объявлялись важные решения и происходили важнейшие для истории Узбекистана события.

В Самарканде есть много других исторических достопримечательностей, включая мечеть Биби-Ханым, некрополь Шахи-Зинда, мавзолей Гур-Эмир и обсерваторию Улугбека, все они достойны посещения. Одного дня может быть достаточно, чтобы охватить самые важные места, но чтобы насладиться ритмом жизни в Самарканде и посмотреть окрестности, стоит выделить несколько дней. Удобно, что в международный аэропорт Самарканда из России есть регулярные прямые рейсы, а из Самарканда легко путешествовать по стране железнодорожным транспортом, например в Бухару, Хиву и Нукус.

Бухара - историческое путешествие во времени

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если в Самарканде древняя мечеть может располагаться рядом с офисной башней или по соседству с современным районом, то старый город Бухары действительно отправляет туристов путешествовать во времени. Внесенная в список ЮНЕСКО историческая часть города по-прежнему кажется совершенно аутентичной, с мечетями, минаретами, медресе, ремесленными мастерскими, караван-сараями и чайными. Расположенная вокруг водоема Ляб-и Хауз площадь - это прекрасное место, чтобы полюбоваться архитектурой, насладиться местной кухней, поглядеть на сувениры или просто передохнуть на скамейке.

Кроме того, в Бухаре есть много обязательных для посещения мест: бывшая резиденция бухарского эмира цитадель Арк, медресе Мири-Араб, Нодир-Диван-Беги и Абдулазиз-хана, минарет Калян и летний дворец Ситораи-Мохи-Хоса. Хотя на карте старый город может показаться довольно компактным, на самом деле Бухара заслуживает как минимум двух полных дней. Это один из тех городов, где с каждым приездом можно открывать для себя что-то новое.

Ичан-Кала в Хиве - лучшее место для погружения в прошлое

Музей под открытым небом, который представляет собой Хива, был последней столицей Хорезма, а позже центром Хивинского ханства. Ичан-Кала - это крепость в самом сердце Хивы, и большинство архитектурных достопримечательностей расположены внутри нее. Здесь можно увидеть Джума-мечеть, дворец Таш-Хаули, цитадель Куня-Арк и минарет Кальта-Минар. Некоторые исторические здания были преобразованы в бутик-отели, где можно остановиться на ночь в атмосфере Средневековья, но с современными удобствами. С культурой Хивы ближе можно познакомиться на кулинарных и танцевальных мастер-классах.

Музей Савицкого в Нукусе - лучший музей Узбекистана для любителей искусства

Каракалпакстан, автономная республика в составе Узбекистана, привлекает туристов благодаря необычным ландшафтам Аральского моря, плато Устюрт и древним пустынным крепостям. Но одним из самых интересных культурных мест Каракалпакстана остается Музей Савицкого, расположенный в Нукусе. Этот музей содержит обширную коллекцию русского авангардного искусства. Основатель музея, которого называют "Третьяковым Средней Азии", был коллекционером искусства, вывезший десятки тысяч зайклемленных работ.

Маргилан - традиционные формы искусства

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Расположенный в Ферганской долине город Маргилан - это прекрасное место для знакомства с историей икат - тканей с национальными принтами. Эта уникальная техника ткачества независимо развивалась во многих частях мира, включая Индонезию, Японию, Индию и Латинскую Америку, но благодаря Великому Шелковому пути узбекский икат стал особенно известным благодаря своему качеству и разнообразию тканей, производимых из шелка, хлопка и бархата. Маргилан - это небольшой уютный город, где можно посетить шелковую фабрику "Едгорлик" и другие ремесленные мастерские. Маргилан был центром производства шелка со времен Шелкового пути, сюда можно добраться на маршрутке из Ферганы или поездом из Ташкента.

Риштан - город для любителей керамики

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Узбекистане, пожалуй, нет другого города с таким количеством керамических мастерских как в Риштане. Уже при въезде в город туристы видят торговцев керамическими изделиями, но с покупками стоит подождать до местных мастерских, там будет интереснее и дешевле. Риштан был известен благодаря глазурованной керамике уже с древних времен, местная почва - это неиссякаемый источник терракотовой глины. Сохранением и популяризацией древних техник узбекского керамического искусства особенно известны мастерские Рустама Усманова и Алишера Назирова, однако в Риштане есть искусные ремесленники и керамические мастерские на любой вкус и бюджет.

Конигиль - узнать больше о ремеслах

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На окраине Самарканда находится село Конигил, где можно узнать о ремеслах региона в одном месте, если время ограниченно. Местная бумажная фабрика "Мерос" специализируется на традиционной шелковой бумаге, также здесь можно увидеть производство растительного масла, керамики и ковров. Недалеко от тенистой реки Сиаб есть кафе и гостевой дом. Сюда вполне можно съездить из Самарканда на полдня или день.

Зааминский национальный парк - место для любителей природы

Среди множества живописных горных районов Узбекистана Зааминский национальный парк занимает особое место благодаря нетронутым природным пейзажам. До недавнего времени это живописное место в Джизакской области к востоку от Самарканда было вне поля зрения иностранных туристов, сюда приезжали только местные. Это место даже называют "узбекской Швейцарией". В Заамине есть красивое озеро и отличные тропы для пеших прогулок.