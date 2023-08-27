Нукус: зачем ехать в столицу Каракалпакстана

Узбекский город Нукус известен как начальная точка для путешествия к стремительно исчезающему Аральскому морю. Расскажем, где находится Нукус, стоит ли ехать в этот город Узбекистана, какое время выбрать для поездки, как до него добраться и что там посмотреть.

Центр Нукуса в последние годы преображается, но этот удаленный узбекский город все равно пока выглядит пустынным по сравнению с Ташкентом и Самаркандом. В Нукус едут за более аутентичными впечатлениями, а также чтобы исследовать менее известный регион страны - Республику Каракалпакстан. Хотя здесь нет великолепной архитектуры Шелкового пути, это определенно увлекательный регион для посещения.

Кто такие каракалпаки?

Каракалпаки - это тюркоязычный народ, проживающий в Каракалпакстане. Они считаются потомками древних кочевых племен, населявших этот регион на протяжении веков. У каракалпаков есть свой язык, культура и кухня. Несмотря на связи с кочевниками, каракалпаки занимались земледелием, скотоводством и рыболовством.

Где находится Нукус?

Главный город Республики Каракалпакстан находится на юге Узбекистана. Нукус с нескольких сторон окружает пустыня Кызылкум, а с другой стороны протекает река Амударья. Через Нукус от реки тянутся также два водных канала. До границы с Туркменистаном от Нукуса лишь около 20 км. От Ташкента Нукус отделяют более 800 км, а от более близкой Хивы - 170 км.

Стоит ли ехать в Нукус?

Нукус находится довольно далеко от главных туристических городов Узбекистана, за исключением Хивы. Поэтому большинство туристов, первый раз посещающих страну, пропускают эту часть Узбекистана или оставляют на следующий раз. За ограниченное время действительно не стоит пытаться охватить сразу все, и, при желании, изучать страну частями. Посещение Нукуса стоит объединять либо с путешествием по Каракалпакстану и осмотром Хорезмских крепостей или поездкой к "кладбищу кораблей" Аральского моря, либо с Хивой.

Хотя в Нукусе мало достопримечательностей, там можно увидеть совсем другой Узбекистан. В Нукусе лучше всего останавливаться на ночлег во время поездки по Каракалпакстану, поскольку здесь больше выбор вариантов размещения, чем в Муйнаке или других городах суверенной республики. В кафе Нукуса можно попробовать блюда Каракалпакской кухни, которая кроме узбекской имеет черты также казахской и киргизской кухни. Многие местные деликатесы можно попробовать на главном городском базаре.

Когда ехать в Нукус?

Лучшее время для посещения узбекского Нукуса - это апрель-май или сентябрь-октябрь. В эти месяцы погода, как правило, приятная, с умеренными температурами и меньшим количеством осадков.

Лето в Каракалпакстане обычно жаркое, температура воздуха может даже поднимается до 40°C, с малым количеством осадков.

Зимой в Каракалпакстане холодно и ветрено, температура воздуха в ночное время опускается ниже нуля, бывают снегопады.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться до Нукуса?

В Нукусе есть свой аэропорт. Из Москвы в Нукус долететь можно прямым рейсом за 3-3,5 часа, который осуществляется несколько раз в неделю либо Уральскими Авиалиниями, либо Uzbekistan Airways Express. Билет в одну сторону стоит от 7 тысяч. Больше всего рейсов между Нукусом и Ташкентом: билет на прямой рейс в одну сторону стоит от 3,5 тысяч, лететь из столицы 1 час 40 минут. С июня прилететь в Нукус можно будет и из Алматы за 2 часа 45 минут. Аэропорт Нукуса находится от центра города всего в нескольких километрах.

В Нукусе есть несколько автовокзалов: автовокзал Саранча на западе, северный (Узынколь) и южный (Кубла). Например, в Муйнак из Нукуса можно доехать на маршрутке за 3,5 часа. Искать ее нужно на вокзале “Саранча”, билет в одну сторону стоит 25 тысяч сумов (182 рубля), отправление примерно в 8:50, приходить стоит за полчаса, чтобы занять место. Обратная маршрутка уходит из Муйнака около 15:00.

Железнодорожное сообщение здесь удобное. Недалеко от центра есть ж/д вокзал. На поезде “Волгоград-Ташкент” в Нукус можно доехать из России, дорога займет 1 день 13 часов. На этом поезде можно доехать за 5 часов в Нукус из Ургенча, который находится рядом с Хивой (полчаса на маршрутке). От Ташкента на волгоградском поезде добираться 20 часов, но есть еще поезд, который идет до Кунграда, на нем ехать 17 часов. В Кунград через Нукус идет поезд из Андижана, он тоже проезжает через Ташкент и многие другие города. Есть поезд в Нукус из казахстанского Бейнеу, который идет 13,5 часов через весь Каракалпакстан.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть в Нукусе?

Музей искусств имени Савицкого

Музей Савицкого по праву считается одним из лучших музеев Узбекистана и главной достопримечательностью Нукуса. Этот музей получил международное признание благодаря второй в мире по объему и значимости коллекции произведений русского авангарда. Всего в музее хранятся около 90 тысяч экспонатов, включая внушительную коллекцию работ узбекских художников, а также предметы декоративно-прикладного искусства Каракалпакстана и археологические экспонаты Древнего Хорезма.

Стоимость взрослого входного билета для иностранцев составляет 95 тысяч сумов (около 690 рублей), для студентов - 76 тысяч сумов (555 рублей), детский билет - 57 тысяч сумов (416 рублей). Музей предоставляет различные экскурсионные услуги, включая посещение фонда. Фото и видеосъемка в музее возможна на платной основе. Часы работы музея искусств имени Савицкого: вт-пт 09:00-18:00, сб-вск с 10:00-18:00, по понедельникам выходной.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Там же неподалеку есть еще несколько музеев:

Краеведческий музей Каракалпакстана;

Музей истории каракалпакской литературы имени Бердаха;

Дом-музей Амета и Айымхан Шамуратовых - местных деятелей искусства.

Амударья

Река Амударья впадает в Аральское море, из-за того, что ее воды неуемно использовали для полива хлопковых плантаций, что и послужило одной из причин высыхания Арала. Амударья протекает около Нукуса, также в центре есть несколько парков, в том числе вдоль каналов.

Что посмотреть около Нукуса?

Некрополь Миздакхан. Древнее городище Миздахкан находится примерно в 20 км от Нукуса около города Ходжейли. Этот археологический комплекс относится к IV веку до н. э. Здесь представлены различные религиозные сооружения, включая мавзолеи Мазлумхан сулу (XII-XIV веков), Халфа Ережеп, Назлымхан сулу и крепость Гяур-Кала.

Чилпык. Зороастрийская погребальная башня Чилпык высотой 15 метров находится в 45 км от Нукуса. Стоящая на холме дахма относится к концу I века до н.э. - началу I века н.э.

Муйнак и Аральское море. Большинство туристов едут в Нукус именно для того, чтобы увидеть исчезающее Аральское море и кладбище кораблей в Муйнаке. Когда-то этот это был процветающий портовый город с активной рыболовной промышленностью.