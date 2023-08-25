Как самостоятельно путешествовать по городам Великого Шелкового пути

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно посетить несколько городов в рамках непродолжительной поездки в одну страну или устроить большое путешествие и проехать через пару-тройку стран. Вот в каких городах стоит остановиться, чтобы увидеть своими глазами те места, где проходил первый в истории человечества трансконтинентальный торговый маршрут.

Великий шелковый путь включал в себя множество торговых маршрутов, связывающих Китай с Европой и Ближним Востоком. Со II века до нашей эры по нему везли шелк, пряности, порох, бумагу, золото, серебро, шерсть и множество других товаров. Купцы также обменивались новостями и знаниями в караван-сараях или постоялых дворах, где отдыхали. Таким образом, распространялись религия, философия, искусство и технологии.

Великий шелковый путь и сейчас вызывает особый интерес у путешественников. Этот древний торговый маршрут проходил через многие поселения от Китая до Ближнего Востока и Европы. В частности, очень интересны ответвления, проходившие через государства Средней Азии.

При чтении любых статей о Великом Шелковом пути, в воображении возникают образы пустынных оазисов с шумными рынками, мечетями, минаретами и, конечно же, торговцами на нагруженных драгоценными товарами верблюдах. Сейчас места, где в далеком прошлом проходили торговые маршруты, по большей части выглядят иначе, но во многих городах Центральной Азии все еще можно почувствовать местный колорит, оставшийся в наследство от средневековья и еще более давних времен.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Казахстан

Начинать путешествие удобнее всего с Казахстана, а именно с Алматы. Это крупнейший по численности населения город страны, который выглядит довольно современно. И если не зацикливаться лишь на изучении наследия, связанного с Великим Шелковым путем, в окрестностях города есть много очень красивых природных достопримечательностей. Также всего в часе езды на машине от Алматы находится музей-заповедник- “Иссык”, образованный как раз на одной из магистралей Великого Шелкового пути.

Из Алматы удобно добираться до Туркестана на поезде. Главная точка здесь - это храм тюркского поэта Ходжи Ахмеда Ясави эпохи Тимуридов. Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, построенный в XIV веке, обладает одним из самых больших куполов в Центральной Азии. В 40 км от Туркестана лежат руины пустынной крепости Сауран. Когда-то это был важнейший присырдарьинский город, но в 19 веке он полностью опустел. Находиться в Казахстане российским туристам разрешено 3 месяца за период в 180 дней, можно и с российским паспортом.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Узбекистан

Из Туркестана недалеко и до Ташкента - столицы Узбекистана и одного из крупнейших городов Центральной Азии. Кроме более древних достопримечательностей стоит посмотреть и метрополитен Ташкента. Медресе Кукельдаш XVIII века - одно из крупнейших в Центральной Азии. А в библиотеке Медресе Муйи Муборак, расположенной в близлежащем религиозном комплексе Хазрати Имам, находится старейший сохранившийся Коран в мире, привезенный в Ташкент тюрко-монгольским завоевателем Тамерланом.

Из Ташкента можно сделать крюк до Хивы - наиболее хорошо сохранившийся город-крепость на центральноазиатской части Великого Шелкового пути. Старый город Хивы Ичан-Кала полон древней архитектуры; здесь приятно провести хотя бы несколько дней, гуляя по извилистым улочкам, осматривая крепость и поднимаясь на высокие минареты, чтобы полюбоваться видом на город во время заката. Самый высокий такой минарет - Ислам Ходжа. А отель “Ориент Стар Хива” предлагает возможность переночевать в медресе Мухаммеда Амин Хана XIX века, номера которого переоборудованы из студенческих келий.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Часов за шесть из Хивы на поезде можно доехать до Бухары, в которой удачным образом сочетаются древность и современность. Исторический центр Бухары скрывает в себе множество медресе, суфийских святынь, традиционных гостевых домов с внутренним двором и даже синагогу, где проживала некогда процветающая местная еврейская община. Главное это успеть увидеть минарет кафедральной мечети Калян, впечатливший даже Чингисхана, цитадель Арк и ансамбль Ляби-хауз.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

А от Бухары совсем недалеко до Самарканда (1,5 часа на поезде). Бухара и Самарканд оба внесены в список наследия ЮНЕСКО. Но можно поехать на скоростном поезде и из Ташкента. В Самарканде не пропустите мавзолей Гур-Эмир с могилой Тамерлана и площадь Регистан, на которой расположены три богато украшенных мозаикой медресе. На окраине исторического центра также стоит посетить комплекс мавзолеев Шахи-Зинда.

Всего в паре часов езды от Самарканда находится родной город Тамерлана - Шахрисабз, где стоят руины его дворца Ак-Сарай. Граждане РФ с загранпаспортом могут пребывать без визы в Узбекистане 2 месяца.

Таджикистан

Из Самарканда можно поехать уже в загадочный Таджикистан. Через некоторые города которого также проходил Великий Шелковый путь. Кроме Душанбе и Ходжента внимания заслуживает Пенджикент, откуда можно съездить в Фанские горы. Граждане России могут пребывать без визы в Таджикистане 3 месяца по загранпаспорту. Но после срок в 10 рабочих дней нужна регистрация.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Киргизия

Из Казахстана вместо Узбекистана можно, например, отправиться в Киргизию. В таком случае самой удобной стартовой площадкой в стране станет 2500-летний город Ош, откуда удобно добираться в Алайскую долину. Именно Ош был главной промежуточной точкой торгового пути, откуда караваны шли в Китай. Туристам из России можно находиться на территории Киргизии без регистрации месяц, даже не нужен загранпаспорт.