Что посмотреть в Хиве

Туристической столицей исламского мира в 2024 году станет узбекская Хива - города-памятник, один из древнейших на Великом Шелковом пути. Где остановиться в Хиве, как посетить город Ичан-Кала, что попробовать в Хиве, как добраться до Хивы, когда лучше ехать в Хиву – расскажем в этом материале.

Хива в Хорезмской области Узбекистана - один из самых нетронутых городов Великого Шелкового пути. Основанная в VI веке до н.э. Хива - настоящий музей под открытым небом. Ичан-Кала (старый город Хивы) стал первым памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО в Центральной Азии.

Как посетить город Ичан-Кала?

Еще в XIX веке Хива была разделена на две части: Ичан-Кала (внутренний город) и Дишан-Кала (внешний город). Ичан-Кала был защищен крепостными стенами высотой около 10 метров, которые на протяжении истории несколько раз разрушались и перестраивались. Ичан-Кала была местом, где проживали ханы, представители духовенства, чиновники и богатые купцы. В Дишан-Кале жили ремесленники и простые люди.

Ичан-Кала открыт круглосуточно, но все исторические достопримечательности внутри (музеи, мечети, минареты и т. д.) работают с 8:00 до 20:00 (в высокий сезон) с 9:00 до 18:00 (в низкий).

Для посещения Ичан-Калы вам понадобится входной единый билет, который позволяет посетить все основные достопримечательности, включая музеи, городские стены и сторожевую башню. Не включен только вход в мавзолей Пахлаван Махмуда (его можно купить отдельно за 25 тыс. сумов/180 рублей при входе в мавзолей) и восхождение на минарет Ислам Ходжа (100 тыс. сумов/720 рублей). Единый билет стоит 120 тыс. сумов/820 рублей и продается в кассе у западных ворот Ичан-Калы.

Что стоит сделать в Хиве?

Посетите базары в старом городе: многие местные жители зарабатывают на жизнь продажей изделий ручной работы, включая музыкальные инструменты, ковры и изделия из дерева и глины. Есть также несколько крытых базаров, где продается все, от украшений и шарфов до сюзане (традиционный текстиль с ручной вышивкой). Они обычно открыты с 9:00 до 18:00.

Зайдите в мастерские, чтобы понаблюдать за процессом изготовления тех самых изделий. Вам будут рады, но прежде чем снимать фото и видео, лучше спросить разрешения. Например, в старом городе есть мастерская, где женщины продолжают традицию ручного ткачества шелковых ковров. Изготовление одного такого ковра может занять от шести месяцев до года.

Поищите скульптурные композиции, рассказывающие о жизни города в средние века - их установили по всему городу не так давно. Прогуляйтесь по крепостным стенам Ичан-Калы, а также изучите узкие улочки и переулки.

Побродите по старому городу в темное время суток. Кроме того, что можно полюбоваться звездным небом, многие достопримечательности Хивы очень хорошо освещаются ночью, особенно минареты Кальта-Минар и Ислам-Ходжа.

Где остановиться в Хиве?

В Хиве есть отели и гостевые дома. Лучше всего остановиться в старом городе, в непосредственной близости от главных достопримечательностей, либо недалеко от него, чтобы не тратить много времени на дорогу.

Что попробовать в Хиве?

В Хиве надо попробовать два блюда хорезмской кухни: гумма, шивит оши и тухум барак.

шивит оши - это лапша в укропе, которую подают с подливкой из картофеля, моркови, болгарского перца, помидоров, лука, чеснока и мяса

тухум барак - вареники с начинкой из яйца и молока

гумма - чебурек с сыром и зеленью или мясом

Сколько дней нужно на осмотр Хивы?

Хотя Хива - это один из самых интересных городов Узбекистана, он довольно компактный. И поскольку все основные достопримечательности расположены внутри Ичан-Калы, вполне возможно увидеть их за один день. Но для того, чтобы в полной мере окунуться в историю и культуру Хивы, стоит провести здесь 2 дня.

Как добраться до Хивы из Бухары, Ташкента и Самарканда?

В настоящее время Хива соединена прямым железнодорожным сообщением с Бухарой, Ташкентом и Самаркандом. Железнодорожная станция находится в 20 минутах ходьбы от старого города Хивы.

Поезд из Бухары в Хиву идет 6 часов. Билеты на поезд можно купить также онлайн на официальном сайте Узбекской железной дороги, а также посмотреть актуальное расписание поездов. Скоростные поезда из Ташкента в Хиву планируется запустить только в 2024 году, время поездки уменьшится до 3 часов. В Хиву из Бухары можно добраться и на автобусе (или маршрутке) с северного автовокзала, расположенного рядом с базаром Карвон. Также можно добраться на такси (поездка занимает 7-8 часов с остановкой на обед).

Поездка на поезде из Ташкента в Хиву занимает 15-16 часов, планируется запуск скоростных поездов по этому маршруту в 2024 году. Из Ташкента до Хивы можно также добраться на самолете за 1,5 часа. Ближайший к Хиве аэропорт - международный аэропорт Ургенча - находится примерно в 30 минутах езды от центра города.

Поездка из Самарканда в Хиву ночным поездом займет примерно 10 часов.

Когда лучше ехать в Хиву?

Лучшее время для посещения Хивы: с марта по май и с сентября по октябрь, в это время не так жарко. Однако в сентябре-октябре здесь высокий сезон и приезжает очень много туристов, в марте-апреле обычно туристический поток меньше. Летом осмотру достопримечательностей могут помешать жара (до 40°С), а зимой - холод (около -15°С).

С собой необходимо взять одежду, закрывающую колени и плечи для посещения мечетей и мавзолеев (а женщинам еще платок на голову).