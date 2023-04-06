Что посмотреть в Бухаре

Чтобы увидеть своими глазами наследие Великого Шелкового пути - одной из древнейших торговых магистралей, оказавших огромное влияние на историю, культуру и кухню Узбекистана - можно отправиться в Бухару - торговый, паломнический и научный центр средневекового Востока.

Чтобы увидеть своими глазами наследие Великого Шелкового пути - одной из древнейших торговых магистралей, оказавших огромное влияние на историю, культуру и кухню Узбекистана - можно отправиться в Бухару - торговый, паломнический и научный центр средневекового Востока.

Чем славится Бухара?

Возраст этого города-музея с большим количеством памятников религиозной архитектуры превышает два тысячелетия. Весь исторический центр Бухары с архитектурными пригородными ансамблями был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 1993 году. Причем Бухара была не только важнейшим торговым центром, но и культурно-религиозным: здесь жили и работали ученые, философы и поэты мусульманского мира.

Музыка играет большую роль в культуре Узбекистана. В Бухаре, как и в других узбекских городах и насланных пунктах, можно увидеть исполнение такого вокально-инструментального жанра музыки, как шашмакам, включенного в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Типичное исполнение шашмакама включает использование дутара (двухструнной лютни), гиджака (четырехструнный смычковый инструмент, изобретенный уроженцем Бухары Авиценной), танбура (еще один струнный инструмент типа лютни) и дойры (бубен). Группу музыкантов обычно сопровождают танцоры в традиционных одеждах. Подобные представления можно увидеть на площади Ляби-Хауз и у цитадели Арк.

Что обязательно сделать в Бухаре?

Обходить все исторические памятники Бухары не обязательно, а в центре их насчитывается 140, главное успеть посетить самые знаковые.

Самый важный символ Бухары - минарет кафедральной мечети Калян XII века, которая входит в центральный архитектурный ансамбль Пои-Калян с двумя медресе, расположенный на главной площади. Это самая высокая башня города - 46,5 м, а когда-то это было самое высокое сооружение в Центральной Азии. После завоевания Чингисханом большая часть построек в Бухаре была разрушена, но этот минарет он пощадил из-за его величия.

Еще один важный ансамбль - Ляби-хауз, включающий медресе Кукельдаш, ханаки Диван-Беги и медресе Диван-Беги. То, что он находится у водоема, придает ему особенную красоту.

Цитадель Арк - это самый древний архитектурно-археологический памятник Бухары. Эта огромная крепость с массивными крепостными стенами похожа на город в городе и занимает площадь в почти 4 га.

Ворота Талипоч и бухарскую крепостную стену

Комплекс Боло-хауз с расписным фасадом и резными деревянными колоннами

Мавзолей Саманидов

Ансамбль Ходжа-Гаукушан

Ситораи Мохи-хоса (дворец, подобный звездам и луне) - загородная резиденция Бухарского эмира с музеем

Мавзолей Чашма-Айюб

Гуляя по старому городу, загляните на один из нескольких сохранившихся рынков Бухары XVI века - Токи-Заргарон, это самый крупный крытый базар в городе, где продается антиквариат и сувениры. Еще можно зайти на Токи Саррофон, Токи Тельпакфурушон, известный торговлей головными уборами, и Тим Абдулла-хана.

Что попробовать в Бухаре?

традиционные лепешки тандыр нон

узбекский плов

супы лагман и шурпа

казан-кебаб и шербоз

самсу

Узбеки пьют много зеленого чая, особенно популярен чай с различными травами и специями. Ну и конечно пьют кумыс и фруктовые компоты.

Какой город лучше Самарканд или Бухара?

Архитектура Бухары и Самарканда похожа: в обоих городах-жемчужинах Великого Шелкового пути можно увидеть множество мечетей, мавзолеев и комплексов. Из-за того, что Бухара - город небольшой, кажется, что он наполнен достопримечательностями более концентрированно. Также в Бухаре немного жарче, чем в Самарканде, и сам город менее зеленый. Но оба города безусловно красивые и достойны внимания.

Как добраться в Бухару?

Из Москвы и Санкт-Петербурга в Бухару есть прямые рейсы, но можно добираться и через Ташкент (самолетом или поездом, откуда до Бухары можно доехать на поезде (за 3 часа 50 минут) или автобусе.