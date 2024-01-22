Что такое Аральское море: почему погибло, можно ли его возродить?

Аральское море, некогда четвертое на планете по влечение озеро, сегодня представляет огромный интерес для экологов из-за стремительного иссушения. Что такое Аральское море и что с ним происходит - рассказываем в этом материале.

Аральское море на карте

Аральское море расположено в низине к востоку от Каспийского моря на границе Южного Казахстана (Актюбинская и Кызылординская области) и Северного Узбекистана (Каракалпакстан).

Приток воды обеспечивали две реки: Амударья и Сырдарья.

В 1960 году поверхность Арала была на 53 метра выше уровня моря, а его площадь составляла 68 тыс. квадратных километров.

С севера на юг озеро простиралось почти на 435 километров, с востока на запад - на 290 километров.

Северный берег Аральского моря формировала дельта Сырдарьи, южный - дельта Амударьи. В середине XX века Арал было четвертым по величине озером на планете после: Каспийского моря, озера Верхнего и озера Виктория.

Средняя глубина озера была относительно небольшой - около 16 метров, но в восточной части глубина доходила до 70 метров.

Объем моря составлял более 1000 кубических километров воды.

Как образовалось Аральское море?

Котловина Аральского моря формировалась в неогеновый период, который завершился 2,6 млн лет назад. В эпоху плейстоцена - ледниковый период - регион периодически затапливался и высыхал. Постоянный приток воды в котловину начался после изменения направления течения реки Амударья. С тех пор (то есть примерно с X тысячелетия до н.э.) и до 1960-х годов уровень Аральского озера был относительно постоянным благодаря Амударье и Сырдарье.

Арал - это море или озеро?

Аральское море - это озеро, поскольку не имеет выхода к мировому океану и ограничено со всех сторон сушей. Морем озеро было названо из-за размера и солености. Название ”Аральское” в переводе с тюркских языков означает ”островное” - в море более 1100 островов.

Почему высохло Аральское море?

С 1960-х годов уровень воды в Аральском море начал систематически падать из-за отведения воды рек Амударья и Сырдарья, а также их притоков, для ирригации сельскохозяйственных площадей. К 1980 году в летние месяцы обе реки полностью пересыхали раньше, чем добирались до Аральского моря. Объем озера начал стремительно сокращаться из-за испарения и недостаточного притока воды.

Как разделилось Аральское море?

К 1989 году Аральское море разделилось на две части: Малое море на севере и Большое на юге. Соленость каждого из них была в три раза выше, чем изначальная соленость водоема в 1950-1960-е годы. К 1992 году общая площадь двух частей озера сократилась до 33 тыс. квадратных километров, а средний уровень поверхности упал на 15 метров. Правительства Казахстана и Узбекистана попытались снизить использование воды из рек Амударья и Сырдарья, чтобы предотвратить экологическую катастрофу на Аральском море, тем не менее их усилий оказалось недостаточно для того, чтобы восстановить уровень воды.

К концу XX века Аральское море иссохло до отдельных озер: из Большого моря образовались узкое и длинное западное озеро и восточное озеро побольше. Уровень воды упал до 36 метров над уровнем моря, а объем озера сократился на три четверти от того, что был в 1960-е годы.

В начале XXI века восточная часть Аральского моря пережила самое значительное падение воды, уменьшившись на четыре пятых от изначального объема за 2006-2009 годы. Чтобы спасти Большое море (северную часть Аральского моря) была построена Кокаральская плотина при финансировании Всемирного банка, однако при этом иссыхание Южного моря ускорилось.

Экологическая катастрофа Аральского моря

К концу 1980-х годов серьезное снижение уровня воды в Аральском море обернулась многочисленными экологическими проблемами для центральноазиатского региона.

Концентрация соли и минеральных веществ значительно увеличилась, в результате чего погибли многочисленные популяции рыб, в том числе осетра и карпа. Рыбный промысел пришел в упадок.

С уменьшением Аральского моря климат в регионе стал более засушливым.

Началась депопуляция районов вдоль береговой линии озера.

Ветер, выдувающий дно иссохшего озера провоцирует пыльные бури в регионе. Поскольку на дне пересохшего Аральского моря находится огромное количество соли и пестицидов (поступающих с водами с полей), все они со временем попадают в воздух, загрязняя его. Из-за этого жители близлежащих районов страдают от многочисленных заболеваний, в том числе рака горла, анемии и почечной недостаточности.

Остров Возражения в Аральском море

Еще одна серьезная проблема в Аральском море - остров Возрождения, который в начале XXI века стал частью материка из-за обмеления озера. Дело в том, что во время холодной войны на острове действовала лаборатория по испытанию биологического оружия. Эксперименты проводились с различными бактериями, в том числе туляремии, бубонной чумы и сибирской язвы, в качестве подопытных были животные. В конце 1980-х годов на острове были захоронены тонны биологического оружия с возбудителем сибирской язвы.

В 1999 году на острове были обнаружены живые споры сибирской язвы, а в начале 2000-х годов специалисты из США провели работу по очищению могильников во избежание заражения территории.

Можно ли возродить Аральское море?

Попытки восстановить Аральское море периодически предпринимаются как на региональном, так и на международном уровне.

В 1993 году странами Центральной Азии был создан Фонд спасения Аральского моря, который осуществляет проекты по улучшению экологической ситуации в регионе.

В 2005 году Казахстан при поддержке Всемирного банка осуществил проект по изменению русла Сырдарьи, что обеспечило некоторую стабилизацию уровня воды в Северном Аральском море до 2011 года.

В 2019 году Европейский инвестиционный банк собирался вложить 100 млн евро в восстановительные проекты Узбекистана, однако инициатива была отложена.

В 2021 году USAID (американское агентство по международному развитию) инициировало программу стоимостью почти в $ 1,5 млн по спасению Аральского моря.

В целом, крупные инвесторы опасаются вкладывать деньги в масштабные трансграничные проекты, успех которых невозможно гарантировать.

Что сейчас с Аральским морем?

Несмотря на многочисленные попытки восстановить Аральское море, большая часть региона по-прежнему страдает от экологической деградации среды, а также социально-экономических последствий иссушения озера. В 2023 году, правда, впервые за десятилетие уровень воды в водоеме увеличился, а в 2024 году Казахстан, Узбекистан, а также Туркменистан и Таджикистан планируют обеспечить для Аральского моря более 1,5 млрд кубометров воды. Однако 90% озера на сегодня утрачены, и скорее всего, ситуация вряд ли улучшится в ближайшие десятилетия на фоне климатических изменений и продолжающегося использования вод, наполняющих озеро, в ирригационных целях.

Трагедия Аральского моря, вызванная неэкологичными методами ведения сельского хозяйства, сегодня считается одной из самых серьезных экологических катастроф в мире, спровоцированных человеком.