Солончаки Арала приняли международный забег

Фестиваль бега прошел в минувшие выходные на солончаке Барсакельмес. Забег призван привлечь внимание к проблеме исчезающего Аральского моря.
Международный экомарафон «Вклад в будущее нашей планеты» провели в выходные на территории солончака Барсакельмес в Каракалпакстане, Узбекистан.
В забеге по солончаку на Арале приняли участие спортсмены и любители из Узбекистана, России, Белоруссии, Иордании, Индии, Канады, Дании, Испании, Судана, Кении, Того. Всего из 11 государств мира на праздник бега и экологии прибыли 250 человек. Бегунам были доступны дистанции 42 км - марафон, 21 км - полумарафон, а также дистанции 10 км и 5 км.
Участники марафона проживали в юртовом лагере, помимо спортивной составляющей мероприятие включало культурную программу и экскурсии.
Марафон организовали Минэкологии Узбекистана совместно со школой бега ProRun и «Узбекнефтгаз».