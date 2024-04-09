Вестник Кавказа

Солончаки Арала приняли международный забег

Солончаки Арала приняли международный забег
© Фото: Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики Узбекистан
Фестиваль бега прошел в минувшие выходные на солончаке Барсакельмес. Забег призван привлечь внимание к проблеме исчезающего Аральского моря.

Международный экомарафон «Вклад в будущее нашей планеты» провели в выходные на территории солончака Барсакельмес в Каракалпакстане, Узбекистан.

В забеге по солончаку на Арале приняли участие спортсмены и любители из Узбекистана, России, Белоруссии, Иордании, Индии, Канады, Дании, Испании, Судана, Кении, Того. Всего из 11 государств мира на праздник бега и экологии прибыли 250 человек. Бегунам были доступны дистанции 42 км - марафон, 21 км - полумарафон, а также дистанции 10 км и 5 км.

Участники марафона проживали в юртовом лагере, помимо спортивной составляющей мероприятие включало культурную программу и экскурсии.

Марафон организовали Минэкологии Узбекистана совместно со школой бега ProRun и «Узбекнефтгаз».

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