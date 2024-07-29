Аральское море сегодня: можно ли возродить и зачем едут туристы

Космические пейзажи и белоснежная соленая пустыня – все это Аральское море. Несмотря на стремительное обмеление, Арал продолжает жить, и туристы сюда приезжают, чтобы впечатлиться его панорамой.

Аральское море считается самым невезучим водоемом. Его обмеление - это экологическая катастрофа мирового масштаба. Море стремительно теряет запас воды на протяжение последних шести десятилетий. До 1960-х годов водоем считался четвертым по величине озером.

Арал действительно не относится к морям. Это бессточное соленое озеро.

© Фото: commons.wikimedia/Danrafaliya

Где находится Аральское море

Аральское море расположено на Туранской низменности, в Казахстане и Узбекистане. В Казахстане водоем занимал часть территории Актюбинской и Кызылординской областях, а в Узбекистане в Каракалпакской автономной области.

Ближе всего к Аралу расположены города Аральск, Муйнак и Казахдарья. Раньше здесь располагались порты и осуществлялось судоходство.

Почему высохло Аральское море

Уровень воды в реках Амударья и Сырдарья, которые питают Аральское море, резко упал в середине прошлого столетия из-за масштабного водозабора для орошения хлопковых полей.

Из-за резкого снижения объема воды в реках перестали происходить паводковые процессы, которые пополняли водоем.

Падения уровня воды привело к увеличению солености Арала. Это отразилось на местной экосистеме.

Ученые пришли к выводу, что стремительное обмеление произошло в том числе из-за парникового эффекта и глобального потепления. Это усилило процесс иссушения.

Строительство дам и каналов также усугубило ситуацию. Появились пустынные ветра и пылевые бури.

Снижение уровня воды привело к тому, что водоем разделился на два озера, а затем и вовсе распался на много мелких озер, между которыми находится солена пустыня.

© Фото: NASA, derivative work by Zafiroblue05 at en.wikipedia

Что сейчас с Аральским морем

До 1960-х годов территория Арала занимала 68 тыс квадратных км. Объем воды в водоеме достигал 1000 кубических км.

Исторический минимум после начала иссушения был достигнут 10 лет назад. В 2014 году площадь моря едва доходила до 7297 квадратных км.

Ситуация начала меняться благодаря построенной в 2005 году Кокаральской плотине, которая позволяет контролировать уровень воды в Арале.

В прошлом году в водоем было сброшено 1,5 млрд кубометров воды, что значительно увеличило размер озера. Соленость Арала снизилась, и фауна стала богаче. Объем воды составил около 20 кубических км.

© Фото: commons.wikimedia/Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center

Отдых на Аральском море

Необычный пейзаж пересохшего водоема привлекает сюда путешественников, которые с большим интересом изучают соленую пустыню.

Туристы, которые были на Аральском море, рассказывают, что добраться до воды не так-то просто. Идти придется несколько километров по донным отложениям, в которых вязнут ноги. Считается, что грязь Аральского моря лечебная. Некоторые путешественники набирают ее для домашних аппликаций.

По дороге можно увидеть скалистый обрыв плато Устюрт, на котором растут степные травы. Пляжей в привычном понимании нет.

Само же море все еще достаточно соленое, поэтому в нем невозможно утонить, а лишь лежать на поверхности. С собой лучше взять пресную воду, чтобы после купания смыть соль.

Чаще всего сюда приезжают за красивыми фотографиями.

Считается, что Аральское море - нестандартный туристический маршрут.

Некоторые турфирмы предлагают джип-туры к Аралу, которые стартуют из узбекского Нукуса. Обычно путешествие к водоему занимает от одного до трех дней.

© Фото: commons.wikimedia/Adam Harangozó

Рыбалка на Аральском море

В 1980-х годах в Аральском море осуществлялся промышленный вылов рыбы, который достигал 60 тыс тонн. Затем из-за обмеления объем снизился.

Рыбалка была возобновлена в 2014 году. Рыба в водоеме появилась, но все еще находится под угрозой исчезновения.

Рыба, которая водится в Арале сейчас – судак, жарех, лещ, вобла, сазан, щука и другие. В последние три десятилетия сюда были завезены балтийская салака, несколько видов бычков, атерина, толстолобик, белый амур и змееголов.

Насчитывается порядка 30 разновидностей рыб.

Весной вода в Арале распределяется между разрозненными озерами, что приводит к образованию небольших луж, в которых погибает рыба. В этот период местное население занимается мелиоративным ловом. То есть, собирает рыбу, которая остается на иссушенных участках. Часть улова отправляется на переработку.

При этом рыбалка на Арале происходит круглый год, кроме периода, когда происходит нерест.

Экологи считают, что это может привести к полному исчезновению рыбы, после чего ее восстановление будет невозможно.

© Фото: commons.wikimedia/Adam Harangozó

Можно ли возродить Аральское море

Специалисты считают, что возродить Арал до прежних размеров невозможно, но есть шанс создать необходимые условия для отдельных частей разрозненного моря.

Во многом сейчас помогает Кокаральская плотина.

Сейчас возрождением моря занимается Международный фонд спасения Арала. Его цель -не допустить, чтобы от водоема осталась безжизненная пустыня.

Организация следит за использованием воды и внедряет принципы водосбережения.

Нередко поднимается тема переброски части стока воды из сибирских рек. Этот проект существовал еще в СССР. Его суть в том, чтобы снизить водность рек Сибири, из-за чего происходят масштабные половодья. И тем самым, увеличить объем воды в Арале.