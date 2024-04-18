Вестник Кавказа

Аральское море сегодня - возрождение идет успешно

Аральское море сегодня - возрождение идет успешно
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Площадь водного зеркала Аральского моря выросла почти в два раза, в водоем вернулась рыба. Перспективы по возрождению уникального природного объекты оцениваются оптимистично. В регионе будет развиваться туризм.

Казахстан совместно со Всемирным банком занимается восстановлением Аральского моря, а точнее Северного Арала. На данный момент успехи уже есть, о них рассказал специалист по управлению водными ресурсами Всемирного банка Бахыт Арыстанов в беседе с информационным агентством Kazinform.

«Сейчас уровень моря находится на проектной отметке 42 метра. Техническим языком говоря, «водное зеркало», то есть поверхность воды, увеличилась почти в два раза. Уровень солености воды снизился многократно и сейчас составляет около 10%»

– Арыстанов

Он уточнил, что уровень солености водоема влияет на его обитателей, и если еще недавно в Арале можно было встретить только камбалу, то в 2024 году в него вернулись и другие обитатели.

«Сейчас там обитает более 20 различных видов рыб, большинство из которых промысловые. Соответственно, это дало толчок развитию или второму рождению рыбного производства в регионе»

– Арыстанов

План по возрождению Арала включает несколько этапов, первый завершен, он позволил снизить соленость воды и вернуть рыбу - а вместе с тем и остановить отток населения, улучшить здоровье жителей Приаралья. Вторым этапом успехи будут закреплены, финансирование пойдет на строительство водных объектов, создание необходимой инфраструктуры и развитие регионы.

«Также он включает компонент, направленный на финансирование мероприятий, связанных с различными секторами экономики. Это будут мероприятия-катализаторы в сферах туризма, рекреационной деятельности, рыбного хозяйства, животноводства, растениеводства и лесовосстановления»

– Арыстанов

Те участки дна Аральского моря, которые безвозвратно высохли, будут озеленяться - запланирована посадка саксаула, продолжил специалист. Проект по спасению Арала включает комплексный подход, внимание уделяется как водным ресурсам, так и экологии, и экономике региона.

«Прогнозы оптимистичны, потому что у нас есть опыт первого проекта, который оказался успешным. Мы основываемся на этом успехе и пытаемся его развить»

– Арыстанов

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