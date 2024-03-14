Вестник Кавказа

На пустошах Аральского моря будут собирать мед

На пустошах Аральского моря будут собирать мед
© Фото: Meneerke bloem, the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Мед Аральского моря может стать новым пчеловодческим брендом. В Приаралье планируют развивать пчеловодство, этому поможет выращивание медоноса тамарикса.

В Каракалпакстане задумались о сборе меда на территориях, которые ранее занимало Аральское море.

«В Каракалпакстане мы развиваем новое направление – пчеловодство. Мы уже создали более 2 тыс га насаждений из тамарикса. Отмечу, что с одного га цветущего тамарикса можно заготовить 50 кг меда. Поэтому начиная с этого года на осушенном дне Аральского моря мы будем развивать пчеловодство»

– заведующий лабораторией НИИ лесного хозяйства Узбекистана, доктор с/х наук Зиновий Новицкий

Тамарикс - вечнозеленое солеустойчивое растение, которое используют для закрепления песчаных почв. В период цветения ветки покрываются розовыми цветами, поэтому также тамарикс выращивают как декоративное растение.

Ученый, выступая на Международной научно-практической конференции «Послы доброй воли Приаралья», рассказал также о ближайших планах по озеленению высохшего дна Аральского моря. В планах на этот год озеленить 100 тыс га морского дна. Лесные насаждения создаются как путем высадки саженцев, так и посевом семян с помощью авиации.

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