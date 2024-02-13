Высохшее Аральское море в Узбекистане превращают в цветущие пастбища

В Узбекистане продолжают озеленять территорию, которую прежде занимало Аральское море. Дно пересохшего моря хотят превратить в зеленые пастбища.

Озеленение дна высохшего Аральского моря ведется в Узбекистане при участии Министерства экологии страны, НИИ окружающей среды и природоохранных технологий совместно с компанией Iveco Group.

В рамках проводимых работ уже удалось высадить порядка 10 тыс саженцев на 10 га в зоне Приаралья. В будущем создание пастбищ в пустынной зоне остановит деградацию земель и улучшит экологию - песчаных бурь, поднимающих пыль со дна Арала станет меньше.

С 2018 года кусты и деревья были высажена на 1,73 млн га, в планах на 2024 год - озеленение 150-200 тыс га пустынной территории.

Проблема Аральского моря - международная, водоем находится на территории Узбекистана и Казахстана. Страны Центральной Азии совместно работают над увеличением объема воды в Арале и решением экологических проблем в регионе.