Наследие Арала: озеро в Узбекистане попало в список угодий международного значения

Озеро Жылтырбас стало пятым на территории Узбекистана объектом в списке угодий международного значения Рамсарской конвенции. Прежде это озеро было заливом Аральского моря.

Озеро Жылтырбас, ранее являвшееся заливом Аральского моря в Узбекистане попало включено в список водно-болотных угодий международного значения.

На территории Узбекистана всего пять объектов, включенных в данный список, несколько месяцев назад в него включили систему озер Судочье, Жылтырбас стал пятым водным объектом.

"Секретариат Рамсарской конвенции передал нам сертификат о включении пятого природного объекта Узбекистана в список водно-болотных угодий международного значения - озера Жылтырбас в Каракалпакстане. Это большое событие для всех нас"

– глава Минэкологии республики Азиз Абдухакимов

Прежде Жылтырбас был частью Аральского моря, однако обмеление Арала привело к тому, что залив стал отдельным водоемом, питаемым водами реки Амударья.

Озеро уникально тем, что в нем сохранилась фауна, характерная для Южного Аральского моря. В экологии Узбекистана озеро имеет огромную роль так как сдерживает пылевые бури со стороны высохшего Арала.