Вестник Кавказа

В Казахстане раскрыли секреты древних колодцев

древний клодец
© Фото: Министерство науки и высшего образования РК

О том, какие тайны скрывают древние «колодцы-старожилы», расскажет онлайн-выставка. Она была подготовлена специалистами исторического факультета КазНУ.

Быт и традиции казахского народа стали предметом исследований и размышлений онлайн-выставки, подготовленной сотрудниками исторического факультета КазНУ.

Посетители смогут понаблюдать за тем, как строилась  украшалась юрта, узнать особенности методов добычи воды, в частности, создания и оборудования колодцев.

«По исследованиям археологов, стены колодцев наши предки укрепляли камнем, кирпичом, а также ветками таких деревьев и кустарников, как ива, жузгун, вереск, саксаул и тамарикс»

– научный руководитель полевых этнографических экспедиции – профессор кафедры археологии, этнологии и музеологии, кандидат исторических наук Таттигул Картаева.

Также отмечается, что кроме колодцев активного пользования, археологи обнаружили так называемые «колодцы-старожилы». В настоящее время эти объекты культурного наследия требуют охраны государства, так как находятся на грани уничтожения.

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