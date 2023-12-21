В Казахстане раскрыли секреты древних колодцев

Быт и традиции казахского народа стали предметом исследований и размышлений онлайн-выставки, подготовленной сотрудниками исторического факультета КазНУ.
Посетители смогут понаблюдать за тем, как строилась украшалась юрта, узнать особенности методов добычи воды, в частности, создания и оборудования колодцев.
«По исследованиям археологов, стены колодцев наши предки укрепляли камнем, кирпичом, а также ветками таких деревьев и кустарников, как ива, жузгун, вереск, саксаул и тамарикс»
– научный руководитель полевых этнографических экспедиции – профессор кафедры археологии, этнологии и музеологии, кандидат исторических наук Таттигул Картаева.
Также отмечается, что кроме колодцев активного пользования, археологи обнаружили так называемые «колодцы-старожилы». В настоящее время эти объекты культурного наследия требуют охраны государства, так как находятся на грани уничтожения.