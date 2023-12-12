Археологи в Турции сделали невероятную находку в Мугле

В Турции нашли древнюю статую «Танцующие музы». Ее создатель - не кто иной, как легендарный Филиск Родосский, ранее считалось что ни одна из его работ не сохранилась. Вскоре статуя поступит в музей Муглы.

Ранее считавшаяся утраченной статуя Филиска Родосского «Танцующие музы» обнаружена при археологических раскопках в Турции.

Раскопки велись на территории древнегреческого города-государства Стратоникея, сегодня на его месте располагается деревня Эшихисар в провинции Мугла в Турции. Стратоникея считался «городом вечной любви и гладиаторов», выстроенный из мрамора, он был во многом уникален.

В ходе археологических работ была обнаружена статуя, которая считалась утерянной 2175 лет. Ее нашли на территории римских бань, внутри холодной ванны - фригидария. Скульптура достаточно хорошо сохранилась, утрачены голова и руки музы, по преданию, рожденной от союза Зевса и Мнемозины.

Статуя «Танцующие музы» уникальна тем, что является оригиналом, с которого позже создавалось множество копий - работы Филиска, жившего в II века до н.э, пользовались большой популярностью, и их регулярно повторяли другие мастера на территории Греции и Анатолии. Всего в серию «Танцующие музы» Филиска входило девять скульптур. До сих пор считалось, что ни одна из его оригинальных скульптур не сохранилась.

«Музе» предстоит реставрация, после чего уникальная скульптура будет выставлена в музее Муглы, сообщает министерство культуры и туризма Турции.