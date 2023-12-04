Ученые разгадали тайну металла аланов

Российским ученым удалось "расшифровать" секрет металлов, которые отливали для своего оружия и домашней утвари древние предки нынешних осетинов.

Ученым Центра скифо-аланских исследований Владикавказского научного центра РАН в Северной Осетии удалось установить состав древних сплавов, которые применяли предки осетин кобанцы и аланы, рассказал руководитель проекта профессор Тамерлан Магкоев.

"На протяжении многих десятилетий в Осетии копился богатый археологический материал, а в последние годы появились и самые современные передовые высокоточные методы физико-химического анализа. Это и послужило основой для разработки первого проекта такого типа на Северном Кавказе, и, возможно, одного из первых в России"

- Тамерлан Магкоев

Ученые выяснили, что именно добавляли древние жители к железу и стали даже для нужного цвета металла, а также убедились в том, что технология выплавки высокооловянистой бронзы была известна на северном склоне Главного Кавказского хребта, не с конца бронзового века, а уже с XV-XIV вв. до н.э., передает ТАСС.

Также удалось выяснить, из каких рудных месторождений древние мастера добывали металлы, медь, мышьяк и сурьму – все это стало понятно после изучения археологических находок в Адайдонском, Эльхотовском некрополях кобанской культуры, Зилгинского раннеаланского городища и Бесланского аланского катакомбного могильника.

Главное, что удалось выяснить ученым Владикавказского научного центра РАН - люди здесь открыли для себя металлы около 9 тыс лет назад, а технологию выплавки в сыродутной печи на Кавказе освоили в XII веке до н. э.