Джека Лондона и Хемингуэя издали на осетинском языке

Лучшие произведения мировой литературы теперь можно прочитать на осетинском языке. Перевод выполнила североосетинская журналистка.

Творения классиков зарубежной литературы стали доступны на осетинском языке. В Северной Осетии опубликована книга переводов, выполненных известным журналистом – Победой Хестановой-Бутаевой.

В издание вошли несколько произведений американского писателя Джека Лондона, в том числе "Зов предков" и ряд рассказов.

В книге можно прочитать также повесть еще одного американца – Эрнеста Хемингуэя – "Старик и море".

На осетинский язык автор перевела и самую известную новеллу Проспера Мериме – "Маттео Фальконе", пишет ИА "15-й регион".

Победа Хестанова-Бутаева появилась на свет 9 мая 1945 года. Филолог по образованию – окончила СОГУ. Всю жизнь посвятила журналистике: сначала работала в газете, а затем на радио, где журналист трудилась почти четыре десятка лет, с 1979 по 2017 год. Автор теперь уже трех книг.

Напомним, в конце ноября стало известно, что осетинский язык войдет в Яндекс Переводчик – первым из языков Северного Кавказа. О достижении тогда рассказал глава республики. Сергей Меняйло высоко оценил его, пояснив, что, с одной стороны, внесение осетинского языка один из самых популярных онлайн-переводчиков поможет укреплению национальной идентичности. С другой стороны, уверен политик, новинка понравится и будет полезна туристам. С помощью приложения они смогут, например, пообщаться со старожилами, да и просто с жителями региона, на их родном языке.