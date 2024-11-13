Новый год в Тбилиси: проспект перекроют для украшения

Власти грузинской столицы продолжают украшать город к приближающемуся Новому году 2025. Для установки праздничной иллюминации ночами перекрываются улицы – на этот раз движения не будет на одном из проспектов.

Проехать по проспекту Меликишвили нельзя будет ближайшей ночью в Тбилиси, предупредили в столичной мэрии.

В это время на нем будут размещаться новогодние украшения. Проспект закроют с полуночи до шести утра по местному времени.

Стоит отметить, что в последние дни проспект Меликишвили был недоступен для автотранспорта из-за акций протеста, которые устраивали сторонники оппозиции, недовольные итогами парламентских выборов. Автомагистраль открылась только сегодня утром.

В мэрии надеются украсить весь город к началу декабря. Праздничная елка и иллюминация загорятся 6 декабря.