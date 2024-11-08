Новый год 2025 в Тбилиси: проспект перекроют из-за иллюминации

Столицу Грузии начали украшать и готовить к празднованию нового 2025 года. Чтобы смонтировать новогодний декор, специалистам понадобится на время перекрыть некоторые улицы Тбилиси.

Ограничения на движение транспорта будут введены в Тбилиси для того, чтобы украсить город к приближающемуся Новому году.

Так, ночами 19 и 20 ноября машины и другой транспорт не смогут проехать по проспекту царицы Кетеван. Перекрытия будут начинаться от площади Авлабари. Снова движение откроется от перекрестка с улицей Леха Качинского.

Проезд будет закрыт на протяжении шести часов, с полуночи до 6 утра по местному времени.

Размещение украшений к Новому году в Тбилиси планируется выполнить к середине декабря.