Вестник Кавказа

Куда россияне отправятся отдыхать на Новый Год?

Куда россияне отправятся отдыхать на Новый Год?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Авиасейлс" перечислил самые главные направления россиян на Новый год. Лидером внутри России стала Москва, за пределами страны – Ташкент.

Выявлены самые популярные у граждан России направления на новогодние каникулы, исследование провела сервис по поиску и приобретению авиабилетов "Авиасейлс".

Главным новогодним направлением внутри стала Москва – 19% туристов отправятся в декабре-январе именно в столицу страны. В тройку также вошли Санкт-Петербург (13%) и Сочи (7%).

Стоит отметить, что порядка 64% путешественников проведут зимние выходные в России, а оставшиеся проценты – за рубежом. Лидером спроса на отдых за границей стал Ташкент (8%).

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
975 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Выставка &quot;Мир Корана&quot; пройдет в соборной мечети Москвы

Выставка "Мир Корана" пройдет в соборной мечети Москвы

Выставка к годовщине парада 1941 года открылась в Москве

Выставка к годовщине парада 1941 года открылась в Москве

Дополнительные рейсы в Сочи появятся в новогодние праздники

Дополнительные рейсы в Сочи появятся в новогодние праздники

Мир в объективе фотографа Резы Дегати

Мир в объективе фотографа Резы Дегати

Посол будет представлять Армению на московской встрече секретарей Совбезов СНГ

Посол будет представлять Армению на московской встрече секретарей Совбезов СНГ

В центре Москвы пылает жилой дом

В центре Москвы пылает жилой дом

В МГИМО смоделировали саммит COP29 в Баку

В МГИМО смоделировали саммит COP29 в Баку

Фестиваль классической музыки пройдет на ВДНХ

Фестиваль классической музыки пройдет на ВДНХ

Самым популярным регионом для глэмпинга стала Кубань

Самым популярным регионом для глэмпинга стала Кубань

Снежный апокалипсис накроет почти всю Россию

Снежный апокалипсис накроет почти всю Россию

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы