Куда россияне отправятся отдыхать на Новый Год?

"Авиасейлс" перечислил самые главные направления россиян на Новый год. Лидером внутри России стала Москва, за пределами страны – Ташкент.

Выявлены самые популярные у граждан России направления на новогодние каникулы, исследование провела сервис по поиску и приобретению авиабилетов "Авиасейлс".

Главным новогодним направлением внутри стала Москва – 19% туристов отправятся в декабре-январе именно в столицу страны. В тройку также вошли Санкт-Петербург (13%) и Сочи (7%).

Стоит отметить, что порядка 64% путешественников проведут зимние выходные в России, а оставшиеся проценты – за рубежом. Лидером спроса на отдых за границей стал Ташкент (8%).