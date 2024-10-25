Новый год в Абхазии 2025: как недорого встретить праздник у моря под пальмами

Чтобы встретить Новый год под пальмами, не обязательно отправляться в далекие страны. Все чаще туристы выбирают для проведения новогодних праздников Абхазию. Любители экстремальных развлечений могут отправиться в горы и проводить старый год, катаясь на лыжах или сноуборде. Для спокойного отдыха подойдет отель на морском побережье. Климат в республике мягкий, и конец декабря здесь довольно теплый.
Сколько стоят туры в Абхазию на Новый год 2025
Провести новогоднюю ночь в Абхазии можно в отеле на побережье. Этот вид отдыха подойдет для семей с детьми, так как во многих гостиницах есть аниматоры и детские игровые комнаты.
Цены на туры в Абхазию на Новый год начинаются от 39 тыс рублей. За это сумму можно отдохнуть с 30 декабря по 4 января в пансионате с подогреваемым бассейном.
За дополнительную плату можно приобрести 3х-разовое питание по системе «шведский стол» и новогодний банкет, который обойдется порядка 9 тыс за человека. В 100 метрах от пансионата расположен песчано-галечный пляж – проводить уходящий год можно прямо на берегу моря.
В этом же пансионате есть вариант отдыха по системе «все включено». Чтобы провести Новый год в Абхазии по системе «все включено», придется заплатить от 48,5 тыс рублей за 5 дней.
Стоимость проживания в четырехзвездочном спа-отеле в Абхазии на Новый год - 23,7 тыс рублей за ночь. Полный тур на пять с дней с 30 декабря по 3 января будет стоить 118,5 тыс рублей. За новогодний ужин также придется заплатить дополнительно около 7 тыс рублей.
Кроме этого, в стоимость тура входят экскурсии в Новый Афон, на озеро Рица, в ущелье Черниговка и на термальные источники.
Чтобы сэкономить, можно снять апартаменты или дом в Абхазии на Новый год. В таком случае проживание обойдется от 2 тыс за ночь. Но праздничный банкет организовывать придется самостоятельно. Большая часть ресторанов в Абхазии закрываются после завершения летнего сезона. Поэтому развлечения в новогоднюю ночь будут ограничены.
Погода в Абхазии на Новый год
Климат в Абхазии довольно мягкий. Температура в конце декабря и начале января колеблется от +8 до +20. Иногда выпадают дни резкого потепления, и Новый год в Абхазии может пройти в легкой одежде и под пальмами.
Снег на побережье - явление редкое. Он может выпасть раз в несколько лет и тут же растаять. Несмотря на теплый климат, по ночам здесь бывают заморозки.
С собой можно взять осеннюю куртку и шапку, но если хочется настоящую зимнюю сказку, то одеться стоит основательно и отправиться в горы.
В горных районах Абхазии снег зимой лежит почти постоянно. Иногда здесь бывают метели и снегопады, которые могут привести к лавинам и нарушить дорожное движение.
Местные жители предпочитают в снежную погоду оставаться дома, но для туристов это редкий шанс прогуляться по заснеженным городам и увидеть зеленые деревья в белом одеянии.
Что делать в Абхазии на Новый год 2025
Большая часть туристических развлечений в Абхазии рассчитаны на летний сезон и с наступлением поздней осени прекращают свою работу. Здесь закрываются летние кафе и некоторые рестораны, на побережье нет пляжного досуга, вода в море слишком холодная и искупаться не получится. Основная масса туристов разъезжается по домам, и улицы курортных городов пустеют. Но назвать зиму в Абхазии мертвым сезоном сложно, потому что доступными остаются исторические и природные достопримечательности.
Отдых в Абхазии на Новый год - это отличный вариант, когда можно попасть без очередей и толп туристов в Новоафонский монастырь. Летом здесь проводят экскурсии для групп, в которых около сотни человек. В таком формате достаточно сложно рассмотреть всю красоту монастыря.
Путешественники, которые все же хотят искупаться, могут отправиться на термальные источники. Их здесь несколько. Например, в селах Кындыг и Приморском. Это не только приятный отдых, но еще и полезный. Сероводородная минеральная вода источников лечит заболевания кожи, суставов, сердца и успокаивает нервную систему. Вода здесь достигает комфортных 30-45 градусов. Особенно приятно принимать такие ванны, когда на улице около +10 градусов.
Также на Новый год в Абхазии можно отправиться на экскурсию к высокогорному озеру Рица. Зимой побережье водоема покрывается снегом, а вечнозеленые деревья, произрастающие здесь, особенно красиво смотрятся на фоне белого полотна.
Летом здесь также большое количество туристов, чего нельзя сказать про зимний период. В это время на озере можно насладиться тишиной и пейзажем удивительной природы Абхазии без толп других путешественников.
Кроме этого, зимой в Абхазии начинается сезон главного новогоднего атрибута – мандаринов. В это время абхазские рынки наполняются местными фруктами. Поэтому не лишним будет посетить их и захватить с собой в качестве гостинца настоящие абхазские мандарины, хурму и сочные гранаты.
Для любителей экстремального отдыха стоит отправиться в горы Абхазии и прокатиться на лыжах или сноуборде. Здесь нет такой же развитой инфраструктуры, как на горнолыжных курортах в соседнем Сочи, но есть шанс покататься в малолюдном и красивом месте, причем за приемлемую цену. Сюда едут за спокойствием и размеренным отдыхом.
В Абхазии есть несколько мест, где можно провести свой отдых на лыжах. Например, горный район Сухума. Здесь расположено больше всего оборудованных горнолыжных трасс и можно арендовать спортивный инвентарь. Также можно покататься в Гудауте, где обычно снега выпадает много и образуется хороший настил.