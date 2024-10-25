Новый год в Абхазии 2025: как недорого встретить праздник у моря под пальмами

Абхазия – популярное летнее туристическое направление, но даже зимой здесь есть чем заняться. Южная республика станет оптимальным вариантом, чтобы встретить Новый год недорого около моря.

Чтобы встретить Новый год под пальмами, не обязательно отправляться в далекие страны. Все чаще туристы выбирают для проведения новогодних праздников Абхазию. Любители экстремальных развлечений могут отправиться в горы и проводить старый год, катаясь на лыжах или сноуборде. Для спокойного отдыха подойдет отель на морском побережье. Климат в республике мягкий, и конец декабря здесь довольно теплый.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько стоят туры в Абхазию на Новый год 2025

Провести новогоднюю ночь в Абхазии можно в отеле на побережье. Этот вид отдыха подойдет для семей с детьми, так как во многих гостиницах есть аниматоры и детские игровые комнаты.

Цены на туры в Абхазию на Новый год начинаются от 39 тыс рублей. За это сумму можно отдохнуть с 30 декабря по 4 января в пансионате с подогреваемым бассейном.

За дополнительную плату можно приобрести 3х-разовое питание по системе «шведский стол» и новогодний банкет, который обойдется порядка 9 тыс за человека. В 100 метрах от пансионата расположен песчано-галечный пляж – проводить уходящий год можно прямо на берегу моря.

В этом же пансионате есть вариант отдыха по системе «все включено». Чтобы провести Новый год в Абхазии по системе «все включено», придется заплатить от 48,5 тыс рублей за 5 дней.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоимость проживания в четырехзвездочном спа-отеле в Абхазии на Новый год - 23,7 тыс рублей за ночь. Полный тур на пять с дней с 30 декабря по 3 января будет стоить 118,5 тыс рублей. За новогодний ужин также придется заплатить дополнительно около 7 тыс рублей.

Кроме этого, в стоимость тура входят экскурсии в Новый Афон, на озеро Рица, в ущелье Черниговка и на термальные источники.

Чтобы сэкономить, можно снять апартаменты или дом в Абхазии на Новый год. В таком случае проживание обойдется от 2 тыс за ночь. Но праздничный банкет организовывать придется самостоятельно. Большая часть ресторанов в Абхазии закрываются после завершения летнего сезона. Поэтому развлечения в новогоднюю ночь будут ограничены.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Погода в Абхазии на Новый год

Климат в Абхазии довольно мягкий. Температура в конце декабря и начале января колеблется от +8 до +20. Иногда выпадают дни резкого потепления, и Новый год в Абхазии может пройти в легкой одежде и под пальмами.

Снег на побережье - явление редкое. Он может выпасть раз в несколько лет и тут же растаять. Несмотря на теплый климат, по ночам здесь бывают заморозки.

С собой можно взять осеннюю куртку и шапку, но если хочется настоящую зимнюю сказку, то одеться стоит основательно и отправиться в горы.

В горных районах Абхазии снег зимой лежит почти постоянно. Иногда здесь бывают метели и снегопады, которые могут привести к лавинам и нарушить дорожное движение.

Местные жители предпочитают в снежную погоду оставаться дома, но для туристов это редкий шанс прогуляться по заснеженным городам и увидеть зеленые деревья в белом одеянии.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Что делать в Абхазии на Новый год 2025

Большая часть туристических развлечений в Абхазии рассчитаны на летний сезон и с наступлением поздней осени прекращают свою работу. Здесь закрываются летние кафе и некоторые рестораны, на побережье нет пляжного досуга, вода в море слишком холодная и искупаться не получится. Основная масса туристов разъезжается по домам, и улицы курортных городов пустеют. Но назвать зиму в Абхазии мертвым сезоном сложно, потому что доступными остаются исторические и природные достопримечательности.

Отдых в Абхазии на Новый год - это отличный вариант, когда можно попасть без очередей и толп туристов в Новоафонский монастырь. Летом здесь проводят экскурсии для групп, в которых около сотни человек. В таком формате достаточно сложно рассмотреть всю красоту монастыря.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Путешественники, которые все же хотят искупаться, могут отправиться на термальные источники. Их здесь несколько. Например, в селах Кындыг и Приморском. Это не только приятный отдых, но еще и полезный. Сероводородная минеральная вода источников лечит заболевания кожи, суставов, сердца и успокаивает нервную систему. Вода здесь достигает комфортных 30-45 градусов. Особенно приятно принимать такие ванны, когда на улице около +10 градусов.

Также на Новый год в Абхазии можно отправиться на экскурсию к высокогорному озеру Рица. Зимой побережье водоема покрывается снегом, а вечнозеленые деревья, произрастающие здесь, особенно красиво смотрятся на фоне белого полотна.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Летом здесь также большое количество туристов, чего нельзя сказать про зимний период. В это время на озере можно насладиться тишиной и пейзажем удивительной природы Абхазии без толп других путешественников.

Кроме этого, зимой в Абхазии начинается сезон главного новогоднего атрибута – мандаринов. В это время абхазские рынки наполняются местными фруктами. Поэтому не лишним будет посетить их и захватить с собой в качестве гостинца настоящие абхазские мандарины, хурму и сочные гранаты.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Для любителей экстремального отдыха стоит отправиться в горы Абхазии и прокатиться на лыжах или сноуборде. Здесь нет такой же развитой инфраструктуры, как на горнолыжных курортах в соседнем Сочи, но есть шанс покататься в малолюдном и красивом месте, причем за приемлемую цену. Сюда едут за спокойствием и размеренным отдыхом.

В Абхазии есть несколько мест, где можно провести свой отдых на лыжах. Например, горный район Сухума. Здесь расположено больше всего оборудованных горнолыжных трасс и можно арендовать спортивный инвентарь. Также можно покататься в Гудауте, где обычно снега выпадает много и образуется хороший настил.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"