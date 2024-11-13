Вестник Кавказа

В Турции призвали Азербайджан и Армению воспользоваться историческим шансом

Хакан Фидан
© Фото: сайт МИД Турции
Руководитель турецкого МИД заявил об уникальном шансе для заключения мира между Азербайджаном и Арменией. Он призвал обе стороны воспользоваться им.

Азербайджану и Армении нельзя упускать "историческую возможность" для мира. Такое заявление сделал глава МИД Турции, выступая в парламенте республики 21 ноября.

Хакан Фидан заметил, что Южный Кавказ сейчас ближе к миру, чем когда-либо.

"Мы поддерживаем наши двусторонние отношения с Азербайджаном на самом высоком уровне и прилагаем совместные усилия для решения многих международных вопросов. Мы приветствуем выбор Армении в пользу мира и стабильности, и призываем обе страны не упустить эту историческую возможность"

– руководитель внешнеполитического ведомства

Он акцентировал внимание на том, что первая за долгое время встреча глав МИД двух республик Южного Кавказа состоялась без посредников и третьих сторон в Стамбуле в прошлом месяце.

"На заседании платформы "3+3" в Стамбуле мы поговорили о всех региональных вопросах. С приходом мира и стабильности в регион будут решены не только гуманитарные вопросы, но и созданы условия для торговли, взаимодействия и развития"

– турецкий министр

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Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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