Вестник Кавказа

Байрамов исключил возможность встреч между Баку и Ереваном до декабря

Байрамов исключил возможность встреч между Баку и Ереваном до декабря
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несмотря на нацеленность Баку на успешное завершение COP29, работа над мирным соглашением с Арменией продолжатся. Однако встреч между сторонами не будет как минимум до декабря.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что встреч с армянской стороной по вопросу мирного соглашения не будет до декабря. Главной задачей Баку в настоящий момент является проведение климатической конференции ООН. 

"Конечно, это имеет свое значение. В настоящее время основное внимание Азербайджана сосредоточено на COP. По этой причине проведение очных встреч до декабря невозможно"

– Джейхун Байрамов 

Также Байрамов отметил, что процесс работы над соглашением продвигается. Конкретных договоренностей о встрече у Еревана и Баку пока нет. 

" Состоится это в декабре или январе уже другой вопрос. Пока нет конкретного соглашения по этому поводу. Помимо физических встреч, работа над документом продолжается. Эта работа не прекращается и в настоящее время"

– Джейхун Байрамов 

Ранее глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов в беседе с госминистром Великобритании Стивеном Даути заявил о существенном прогрессе в переговорах между Азербайджаном и Арменией.


 

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COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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