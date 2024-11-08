Байрамов исключил возможность встреч между Баку и Ереваном до декабря

Несмотря на нацеленность Баку на успешное завершение COP29, работа над мирным соглашением с Арменией продолжатся. Однако встреч между сторонами не будет как минимум до декабря.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что встреч с армянской стороной по вопросу мирного соглашения не будет до декабря. Главной задачей Баку в настоящий момент является проведение климатической конференции ООН.

"Конечно, это имеет свое значение. В настоящее время основное внимание Азербайджана сосредоточено на COP. По этой причине проведение очных встреч до декабря невозможно"

– Джейхун Байрамов

Также Байрамов отметил, что процесс работы над соглашением продвигается. Конкретных договоренностей о встрече у Еревана и Баку пока нет.

" Состоится это в декабре или январе уже другой вопрос. Пока нет конкретного соглашения по этому поводу. Помимо физических встреч, работа над документом продолжается. Эта работа не прекращается и в настоящее время"

– Джейхун Байрамов

Ранее глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов в беседе с госминистром Великобритании Стивеном Даути заявил о существенном прогрессе в переговорах между Азербайджаном и Арменией.



