Армения упустила возможность на COP29 в Баку

В Баку назвали отказ Еревана от участия в COP29 упущенной возможностью. Армения получала от Азербайджана приглашения и зарегистрировала представителей для участия в конференции.

Глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов прокомментировал отказ Еревана принимать участие в 29-й Конференции ООН по климату.

Руководитель внешнеполитического ведомства Азербайджана заявил, что отказ Армении от участия в COP29 стал упущенной возможностью для этой страны.

Он напомнил, что Азербайджан для обеспечения инклюзивности COP29 направил Армении приглашение на COP29. Кроме того, Ереван зарегистрировал представителей для участия.

«Несмотря на то, что Армения также зарегистрировала своих представителей для участия в конференции, они не участвуют. Мы думаем, что это упущенная возможность для них»

- Джейхун Байрамов

Министр подчеркнул, что Баку является инициатором переговоров по мирному соглашению с Ереваном. Он добавил, что Азербайджан решительно настроен довести это дело до завершения.

Байрамов также сказал, что данный процесс зависит от обеих сторон. При этом глава МИД отметил, что главные пункты проекта договора уже согласованы.

Почему Армения не участвует в COP29 в Баку?

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" нашел две причины у отсутствия армянских дипломатов или экологов на Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата в Баку – неготовность к открытым контактам с Азербайджаном и зависимость от европейского политического мнения.

"Во-первых, нынешнее армянское руководство не готово демонстрировать комплиментарное отношение к Азербайджану. Настолько не готово, что какого-то прорыва в контактах между двумя странами до сих пор не произошло, хотя этого и ждали, и рассчитывали наблюдатели как раз к началу COP29. К сожалению, в Армении все еще нет окончательного решения о быстром выходе на подписание мирного договора с Азербайджаном, отсюда отсутствие армянской делегации в Баку", - прежде всего сказал он.

"Но дело не только в том, что из-за продолжения курса на затягивание урегулирования Ереван стремится не совершать каких-либо позитивных действий по отношению к Азербайджану. Дело еще и в том, что, во-вторых, Армения активно смотрит на позицию Евросоюза. Ряд лидеров Европы не смогли по разным причинам приехать в Баку, хотя многие другие и приехали. В частности, нет президента Франции Эммануэля Макрона. Возможно, это тоже послужило дополнительным сдерживающим стимулом для Еревана", - добавил Дмитрий Солонников.

Эксперт отметил, что армяно-азербайджанское урегулирование сейчас в очередной раз замедлилось. "Какая-то динамика у урегулирования есть постоянно, но сейчас она очень небольшая. Поэтому нынешнюю ситуацию можно трактовать и как движение в сторону заключения мирного договора, и как временную паузу. Известно, что документ согласован как минимум на 80%, иногда стороны говорят даже о 90-95%. Однако по-прежнему остаются несколько принципиальных пунктов, по которым пока решения нет", - заключил директор Института современного государственного развития.