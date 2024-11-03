Баку: неучастие Армении в COP29 – ее личный выбор

Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев на полях Конференции ООН по климату сообщил, что Еревану было направлено приглашение COP29.
Однако, отметил Гаджиев, руководство этой страны не направила свою делегацию для участия в конференции. Он назвал это «личным выбором Еревана».
Помощник напомнил, что Азербайджан как участник Рамочной конвенции ООН направил приглашение всем сторонам, но Армения, несмотря на регистрацию, не представлена.
«При этом Ереван продолжает говорить о региональном сотрудничестве и партнерстве. Это еще раз свидетельствует о том, что Армения лишь ведет собственную одностороннюю пропаганду»
- Хикмет Гаджиев
Политик также заявил, что Ереван и те, кто за ним стоит, вместо того чтобы принимать участие в важных переговорах, перед COP29 устроили антиазербайджанскую пропаганду.
Гаджиев добавил, что на COP29 организованы все условия для участия стран, уточнив, что в Баку прибыло свыше 70 тыс иностранных и местных участников.