Вестник Кавказа

Участие Армении в COP29 зависит от Еревана – Ильхам Алиев

Участие Армении в COP29 зависит от Еревана – Ильхам Алиев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ильхам Алиев на встрече с премьером Бельгии рассказал о переговорах Армении и Азербайджана. Он отметил, что участие Еревана в COP29 – решение самого Еревана.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев принял в Баку бельгийского премьера Александра Де Кроо, пишет пресс-служба главы государства.

На встрече президент рассказал о переговорах Азербайджана и Армении по мирному договору. Он отметил, что страны достигли серьезного прогресса в этом вопросе.

Алиев также напомнил, что препятствием для заключения мирного соглашения между странами остаются содержащиеся в Конституции РА территориальные претензии к Баку.

Кроме того, глава республики подчеркнул, что Азербайджан пригласил Армению на COP29, но участие в конференции зависит от решения Еревана.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1145 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Армения пока не приняла решение об участие в COP29 в Баку

Армения пока не приняла решение об участие в COP29 в Баку

Алиев: обсуждение мира между Азербайджаном и Арменией продолжится после COP29

Алиев: обсуждение мира между Азербайджаном и Арменией продолжится после COP29

В Москве отметили четвертый день Победы Азербайджана в 44-дневной войне

В Москве отметили четвертый день Победы Азербайджана в 44-дневной войне

44-дневная война стала началом пути к победе – МИД АР

44-дневная война стала началом пути к победе – МИД АР

Сергей Шойгу: региональным проблемам Южного Кавказа нужны региональные решения

Сергей Шойгу: региональным проблемам Южного Кавказа нужны региональные решения

Турция наладит связи с Арменией после мирного договора с Азербайджаном

Турция наладит связи с Арменией после мирного договора с Азербайджаном

Мы не подталкиваем Армению и Азербайджан к поспешному заключению мира – Сергей Лавров

Мы не подталкиваем Армению и Азербайджан к поспешному заключению мира – Сергей Лавров

Токаев: мы всемерно поддерживаем стремление Баку и Еревана открыть новую страницу

Токаев: мы всемерно поддерживаем стремление Баку и Еревана открыть новую страницу

Армения провела &quot;фестиваль дронов&quot; на границе с Азербайджаном

Армения провела "фестиваль дронов" на границе с Азербайджаном

Чего хотят армяне от мирного договора с Азербайджаном?

Чего хотят армяне от мирного договора с Азербайджаном?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы