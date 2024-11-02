Участие Армении в COP29 зависит от Еревана – Ильхам Алиев

Ильхам Алиев на встрече с премьером Бельгии рассказал о переговорах Армении и Азербайджана. Он отметил, что участие Еревана в COP29 – решение самого Еревана.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев принял в Баку бельгийского премьера Александра Де Кроо, пишет пресс-служба главы государства.

На встрече президент рассказал о переговорах Азербайджана и Армении по мирному договору. Он отметил, что страны достигли серьезного прогресса в этом вопросе.

Алиев также напомнил, что препятствием для заключения мирного соглашения между странами остаются содержащиеся в Конституции РА территориальные претензии к Баку.

Кроме того, глава республики подчеркнул, что Азербайджан пригласил Армению на COP29, но участие в конференции зависит от решения Еревана.