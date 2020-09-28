Вестник Кавказа

Армения пока не приняла решение об участие в COP29 в Баку

Cop29
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Баку стартовала международная конференция ООН по климату COP29, в столицу Азербайджана начали съезжаться мировые лидеры. Несмотря на официальное приглашение из Баку, в Ереване пока не решили вопрос с участием в мероприятии.

Армения пока не определилась с участием в климатической конференции ООН в Баку. Участие страны в мероприятии зависит от хода переговоров с Азербайджаном, поведал замглавы МИД республики Ваан Костанян.

"Вопрос нашего участия зависит от общей динамики переговоров, у нас еще нет решения"

– Ваан Костанян 

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян получил приглашение присоединиться к климатической конференции ООН (COP29) в Баку. В МИД республики заявили, что не исключают возможность присутствия, но конкретного решения не принято, вопрос находится на обсуждении.

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