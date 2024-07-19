Армения начала прокладку тоннеля в надежде на "Север-Юг"

Дорожные власти Армении начали разработку тоннеля длиной в 360 м в рамках проекта, предполагающего включение республики в Международный транспортный коридор "Север-Юг". Тоннель соединит Агарак и Коджаран.

В Армении на участке армянской версии проекта Международного транспортного коридора "Север – Юг" от Агарака в сторону Каджарана началась проходка тоннеля длиной 360 м и бетонирование компонентов дорожной инфраструктуры, сообщила прибывшая в страну миссия сотрудников Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

Фонд выделил на строительство сложного участка трассы $150 млн. Работы ведутся в соответствии с графиком, в рамках которого будет построено 32 км дорожного полотна, два тоннеля и 17 мостов общей длиной свыше 720 м, передает NEWS.am.

В строительство всех сооружений на этом участке МТК ЕФСР инвестирует $350 млн, трасса пройдет по шести регионам страны, в том числе через Ереван.

В Армении надеются, что запуск "Север-Юга" по армянской территории обеспечит страну крупным межрегиональным транзитом грузов и позволит улучшить сбыт продукции армянских производителей, говорится в сообщении.