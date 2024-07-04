Мишустин: "Север-Юг" нужен ШОС

Международный транспортный коридор "Север-Юг", откроет новые возможности для торговли, даст дополнительные преимущества бизнесу и позволит нарастить грузопотоки, сделав удобнее поездки для россиян, заявил в Исламабаде Михаил Мишустин.

Международный транспортный коридор (МТК) "Север-Юг" – не только один из важнейших инфраструктурных проектов десятилетия. Коридор обеспечит наиболее эффективное транспортное сообщение между Россией, Ираном и Индией через Азербайджан, заменив в перспективе традиционные маршруты через Суэцкий канал, снизив транспортные издержки и сократив время доставки грузов, заявил сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Исламабаде (Пакистан).

"Россия вместе с партнерами по СНГ и Ираном продвигает международный транспортный коридор "Север-Юг". Проводим целый комплекс мероприятий по модернизации и реконструкции инфраструктуры железнодорожных, автомобильных и морских перевозок. Это откроет новые возможности для торговли, даст дополнительные преимущества бизнесу"

- Михаил Мишустин

МТК имеет огромное значение для стран ШОС, поскольку он послужит надежным и эффективным логистическим маршрутом и обеспечит транспортную связанность стран ШОС, которе смогут нарастить грузопотоки, максимально используя транзитный потенциал направлений Восток-Запад и Север-Юг.

"Максимально используя транзитный потенциал как по направлению Восток-Запад, так и по направлению Север-Юг, мы сможем нарастить грузопотоки, сделать поездки удобнее для наших граждан"

- Михаил Мишустин

Глава правительства РФ напомнил: несколько лет назад вступило в силу соглашение о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок, которое предполагает запуск шести маршрутов, где станут применяться многосторонние разрешения для логистики, и призвал страны ШОС урегулировать разногласия и приступить к его реализации.

"К сожалению, на сегодняшний день соглашение не выполняется. Призываем коллег урегулировать разногласия и приступить к реализации договоренностей. Это будет способствовать развитию автотранспортного сообщения и сети дорог на евразийском пространстве"

- Михаил Мишустин

Нужно детально обсудить, как двигаться вперед с учетом опыта действующих механизмов с участием государств-членов ШОС, - добавил российский премьер.