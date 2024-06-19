Кому и зачем нужен коридор "Север – Юг"?

Геополитическая значимость международных транспортных коридоров (МТК) продолжает возрастать. Особое внимание привлекает МТК "Север – Юг", который связывает Россию и Иран через Азербайджан. Расскажем, каким потенциалом обладает проект для развития инфраструктуры и укрепления экономических связей между странами региона.

Россия и Азербайджан видят в этом проекте возможность укрепить сотрудничество и улучшить логистику в Евразийском регионе - недавно Владимир Путин и Ильхам Алиев обсуждали развитие железнодорожного сообщения в рамках коридора "Север – Юг", который представляет собой один из важнейших инфраструктурных проектов десятилетия. Коридор обеспечит наиболее эффективное транспортное сообщение между Россией, Ираном и Индией через Азербайджан, заменив в перспективе традиционные маршруты через Суэцкий канал, снизив транспортные издержки и сократив время доставки грузов.

Зачем Ирану "Север – Юг"?

Основное железнодорожное сообщение коридора проходит через иранскую территорию. Тегеран заинтересован в развитии транспортной инфраструктуры и видит в проекте большие перспективы для экономического роста. Сейчас Иран модернизирует свою железнодорожную сеть, строит новые порты и терминалы, что способствует улучшению логистики в регионе.

Южные порты Ирана играют важную роль в соединении России и Центральной Азии с водами стран Южной и Юго-Восточной Азии, а также - стран Персидского залива с развивающимися экономиками Центральной Азии. "Север-Юг" может обеспечить доступ к портам на юге Ирана Узбекистану, Пакистану и арабским странам, включая ОАЭ и Оман, а также увеличить торговлю и доступ к рынкам Юго-Восточной Азии и Африки. Реализация некоторых инфраструктурных объектов, особенно укрепление и развитие порта Чабахар, подключение к нему всех логистических маршрутов, включая Чабахар-Захедан, отвлечет внимание от маршрутов в других странах, конкурирующих с Ираном. Иранское направление станет приоритетным.

Год назад в первом саммите глав Персидского залива и Центральной Азии, проходившем в саудовской Джидде, приняли участие главы стран Персидского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Оман и Катар) и стран Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан). Они говорили о важности развития коммуникационных маршрутов между двумя регионами. Один из таких маршрутов – Трансафганская железная дорога. Готовность принять участие в ее строительстве выразили многие из участников саммита. Укрепление и развитие единственного океанического порта ИРИ – Чабахара – закрепит его присутствие в коридорах "Север-Юг" и "Восток-Запад", а также обеспечит преимущество в "коридорной войне" в Евразии.

– иранский эксперт в области транспорта Мохаммад-Мехди Кярими-Гяхи.

Готов ли Иран к сотрудничеству?

Иран готов сотрудничать с Азербайджаном и Россией в рамках проекта "Север – Юг". В последние годы страны региона работают над созданием необходимых инфраструктурных объектов. Иран строит железнодорожные ветки и терминалы, которые упростят логистику и сократят время доставки грузов. Кроме того, Иран активно развивает свою портовую инфраструктуру, что позволит обеспечить надежное сообщение между странами-участницами проекта, в том числе на востоке, с Индией.

В стратегии "Взгляд на Восток" Тегеран ориентирован на укрепление отношений с Россией и Индией. В этой связи рассматривается необходимость подготовки "дорожной карты" для выстраивания всеобъемлющих и широких стратегических отношений, изучения таких важных вопросов, как дедолларизация, снятие санкций и расширение участия в торговле и транспорте

- иранский эксперт Тоухид Варестан.

Экономические и политические выгоды участников проекта

Благодаря развитию транспортной инфраструктуры Россия и Азербайджан смогут значительно увеличить объем товарооборота и улучшить свои экономические показатели. Взаимодействие России, Азербайджана и Ирана в рамках этого проекта открывает новые возможности для экономического роста и укрепления регионального сотрудничества. В перспективе "Север – Юг" станет важной частью мировой транспортной системы, обеспечивая надежное и эффективное сообщение между странами Евразии и улучшая логистику в регионе.