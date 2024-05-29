Вестник Кавказа

Иранский участок коридора "Север-Юг" откроют завтра

Иранский участок коридора "Север-Юг" откроют завтра
Участок коридора "Север-Юг" в Иране введут в эксплуатацию 20 июня. В церемонии открытия примут участие представители трех стран – России, Азербайджана и Ирана.

Церемония открытия иранского участка транспортного коридора "Север-Юг" от города Решт до порта Каспиан состоится 20 июня, сообщает местное издание Tasnim.

Участниками мероприятия станут и.о. президента Исламской Республики Мохаммад Мохбер, а также глава министерства дорог и цифрового развития Мехрдад Базрпаш.

Помимо этого, в церемонии примут участие помощник российского президента и зампремьера Азербайджана. При этом агентство не раскрыло имена участников из обеих стран.

Издание пишет, что протяженность участка от Решта до Каспиана составит 37 км. На прокладку был выделен кредит в размере порядка 30 трлн риалов. Сам проект обошелся в 35 трлн риалов.

Стоит добавить, что данный участок является первым этапом ж/д Решт-Астара. Протяженность дороги - 162 км. В мае 2023 года Россия и Иран заключили соглашение о совместной прокладке.

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