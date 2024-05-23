Дагестан расширяет часть международного коридора "Север-Юг"

Власти Дагестана намерены масштабно вложиться в строительство дорожной инфраструктуры. Продолжается ремонт части международного коридора "Север-Юг" и будут построены обходные дороги для крупных городов республики.

Стратегически важную трассу Р-217 "Кавказ" продолжают ремонтировать и расширять в Дагестане. Она является частью международного коридора "Север-Юг" и способна обеспечить логистику между Россией, Азербайджаном, Индией, Ираном и странами Ближнего Востока.

По информации главы республики Сергея Меликова, новая трасса будет оборудована вся необходимая современная инфраструктура.

Также сообщается, что республика построит несколько обходов крупных городов региона. В частности, магистрали будут построены в обход Хасавюрта, Махачкалы и Дербента. По данным Меликова, на эти цели будет выделено более 100 млрд рублей.

"В пятилетнем плане строительства обхода города Хасавюрта предусмотрены 24 млрд рублей из федерального бюджета. Это будет современная четырехполосная трасса протяженностью около 21 км с тремя транспортными развязками, мостовым переходом через реку Ярык-Су и пятью путепроводами. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2028 года. <…> Завершается разработка проектно-сметной документации для объездных дорог городов Дербента и Махачкалы. Их общее финансирование из федерального бюджета на пятилетний период составит более 80 млрд рублей"

- Сергей Меликов

Кроме этого, глава региона выступил с предложением возвести рядом с обходной дорогой Хасавюрта центр, который будет отвечать за распределение и торговлю.