Дагестан нашел инвестиции для прорывных проектов в промышленности

Инвесторы охотно вкладывают средства в прорывные промышленные проекты, которые реализуются в Дагестане, сообщил в послании Народному Собранию республики глава региона Сергей Меликов.

Частные компании заинтересованы в промышленных проектах, которые призваны совершить прорыв в экономике Дагестана, и охотно инвестируют в них, сообщил сегодня в ходе послания Народному Собранию (парламенту) республики глава Дагестана Сергей Меликов.

"В рамках проектов привлечено почти 12 млрд рублей частных инвестиций и создано около 1,5 тыс рабочих мест. Наша цель - обеспечить их реализацию и повысить эффективность государственной поддержки. В этом году поручаю правительству продолжить всестороннюю поддержку инвесторов… и привести республиканские нормативные акты в области инвестиционной политики в соответствие с федеральным законодательством "

- Сергей Меликов

Для инвесторов в Дагестане создаются все условия - в минувшем 2023 году для 9 крупных инвестпроектов власти предоставили в аренду без торгов земельные участки общей площадью около 1,5 тыс га, отметил Меликов, передает "Интерфакс".

Сейчас в республике активно развиваются стекольный промышленный кластер, плодоовощной кластер, Каспийский кластер, стратегический проект "Город обувщиков" и транспортно-логистический кластер, напомнил глава Дагестана.