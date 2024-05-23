Дагестан будет развивать горнолыжные курорты

Власти Дагестана намерены развивать туристическую сферу с помощью горнолыжных курортов. В планах у правительства региона достичь 200 тыс поездок в год на курорты республики.

В Дагестане оценили потенциал будущих горнолыжных курортов региона, он составил 200 тыс туристических поездок. Информацию об этом озвучил заместитель главы Минтуризма республики Абдула Магомедов.

Он рассказал, что регион намерен в полной мере удовлетворить спрос на отдых на горнолыжных курортах региона. Для этого власти в течение двух лет ведут работу по поиску необходимой локации, где разместится горнолыжный курорт.

По словам замминистра, сейчас правительство региона рассматривает три наиболее подходящие территории.

Горнолыжный курорт Дагестана планируется обстроить таким образом, чтобы половина его трасс была для начинающих.

Как заявил Магомедов, власти не могут назвать точные сроки реализации проекта, так как он реализуется за счет собственных средств.

"С учетом того, что у нас большая работа с Кавказ.РФ и Минэкономразвития по развитию особой экономической зоны на берегу Каспийского моря, то найти дополнительное финансирование, скажем так, для еще одного проекта будет проблематично. Когда мы подготовим уже детальный мастер-план, будем говорить о привлечении того или иного инвестора"

- Абдула Магомедов

Магомедов добавил, что в республике уже были попытки развития горнолыжных курортов, но они не были успешными за счет того, что были выбраны неправильно локация и стратегии развития.