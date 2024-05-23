В Дагестане стартовал автотур в формате "все включено"

Туристический маршрут по самым популярным местам стартовал в Дагестане. За 5 дней путешественники смогут посетить водопады, теснины, каньон и древние сторожевые башни.

Автомобильный тур по самым востребованным туристическим местам стартовал в Дагестане. Информацию об этом опубликовал Минтуризм региона.

Маршрут для путешественников будет проходить в формате "все включено".

Сообщается, что в программу маршрута вошло посещение Кегерского плато и смотровой площадки. Далее туристы побывают на Чохских террасах, которые были созданы в древности. Затем путешественники увидят водопады, теснины и древние башни в населенном пункте Гоор.

Завершится маршрут на смотровой площадке Сулакского каньона.

Как сообщает министерство туризма, продолжительность тура составит пять дней.

Кроме этого, в ведомстве уточнили, что для всех туристов будет доступен бесплатный аудиогид.

"Отметим, что с развитием внутреннего туризма автотуризм стал набирать обороты. Специально для автотуристов в республике запустили бесплатный автомобильный аудиогид из двух частей: "По Северу Дагестана: вдоль Сулака к Гамсутлю" и "По Югу Дагестана: Каспий, Дербент, Куруш"

– министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана