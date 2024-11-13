Вестник Кавказа

Валентина Матвиенко совершит визит в Баку

Валентина Матвиенко совершит визит в Баку
© Фото: Совет Федерации
Спикер Совета Федерации и председатель Милли Меджлиса Азербайджана провели встречу в Санкт-Петербурге. Сахиба Гафарова пригласила Валентину Матвиенко совершить визит в Азербайджан.

Встреча председателя Совфеда Валентины Матвиенко и председателя Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибы Гафаровой состоялась сегодня в Санкт-Петербурге. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте нижней палаты российского парламента.

Переговоры прошли "на полях" осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ.

Матвиенко и Гафарова поговорили о ряде вопросов сотрудничества Москвы и Баку. В числе прочих моментов они обсудили взаимодействие по линии парламентов, а также кооперацию на международных площадках.

Спикеры достигли договоренности об активизации парламентских контактов.

"Сахиба Гафарова пригласила Валентину Матвиенко посетить Азербайджан с официальным визитом. Спикер СФ приняла приглашение"

– пресс-служба Совфеда

Точные даты, когда состоится визит, планируется согласовать дополнительно.

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Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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