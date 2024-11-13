Валентина Матвиенко совершит визит в Баку

Встреча председателя Совфеда Валентины Матвиенко и председателя Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибы Гафаровой состоялась сегодня в Санкт-Петербурге. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте нижней палаты российского парламента.
Переговоры прошли "на полях" осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ.
Матвиенко и Гафарова поговорили о ряде вопросов сотрудничества Москвы и Баку. В числе прочих моментов они обсудили взаимодействие по линии парламентов, а также кооперацию на международных площадках.
Спикеры достигли договоренности об активизации парламентских контактов.
"Сахиба Гафарова пригласила Валентину Матвиенко посетить Азербайджан с официальным визитом. Спикер СФ приняла приглашение"
– пресс-служба Совфеда
Точные даты, когда состоится визит, планируется согласовать дополнительно.