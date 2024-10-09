Сахиба Гафарова приехала в Россию с делегацией

Группа представителей азербайджанского парламента, возглавляемая Сахибой Гафаровой, прилетела в РФ. Их самолет приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга.
Делегация из Баку приехала в Санкт-Петербург, чтобы стать участниками заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ и 57-й Пленарной сессии МПА СНГ. Ее возглавляет глава Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.
Самолет с представителями азербайджанского парламента приземлился в аэропорту «Пулково», где их поприветствовали официальные лица, включая посла АР в РФ Рахмана Мустафаева.
«В рамках визита запланированы выступление спикера Милли Меджлиса на заседаниях Совета и 57-й Пленарной сессии МПА СНГ, а также ряд встреч с руководителями парламентских делегаций, участвующих в мероприятии»
- парламент Азербайджана