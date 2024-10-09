Вестник Кавказа

Сахиба Гафарова приехала в Россию с делегацией

Сахиба Гафарова приехала в Россию с делегацией
Группа представителей азербайджанского парламента, возглавляемая Сахибой Гафаровой, прилетела в РФ. Их самолет приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга.

Делегация из Баку приехала в Санкт-Петербург, чтобы стать участниками заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ и 57-й Пленарной сессии МПА СНГ. Ее возглавляет глава Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

Самолет с представителями азербайджанского парламента приземлился в аэропорту «Пулково», где их поприветствовали официальные лица, включая посла АР в РФ Рахмана Мустафаева.

«В рамках визита запланированы выступление спикера Милли Меджлиса на заседаниях Совета и 57-й Пленарной сессии МПА СНГ, а также ряд встреч с руководителями парламентских делегаций, участвующих в мероприятии»

- парламент Азербайджана

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COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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