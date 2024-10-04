СНГ принесет мир на Южный Кавказ

Прошедший накануне в Москве саммит глав государств СНГ оказался в значительной степени посвящен урегулированию отношений между двумя членами Содружества - Азербайджаном и Арменией. Именно с главами этих республик провел отдельные встречи в Кремле российский президент Владимир Путин.

На ежегодный саммит СНГ, который в этом году принимала Москва, еще за день до его начала съехались все лидеры стран-участниц Содружества. Даже премьер Армении Никол Пашинян и члены его кабинета, которые частенько пропускают встречи с союзниками по ОДКБ, московский саммит СНГ не проигнорировали. Перед началом саммита армянский премьер Никол Пашинян прокатился по набережной Москвы на велосипеде, а глава МИД Армении Арарат Мирзаян успел обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым новый тренд - квадроберов.

Встреча 8 октября в Москве проходила на следующий день после дня рождения Владимира Путина, который он отпраздновал в компании высоких гостей. Хозяин саммита указал на то, что СНГ является одним из приоритетов внешней политики России. "Для нас страны Содружества – самые близкие соседи, друзья, стратегические партнеры, и мы, естественно, настроены на всемерное укрепление нашего сотрудничества", – сказал Путин.

Состояние СНГ

В рамках встречи, отметил президент России, участники уделили внимание экономке, запуску крупных промышленных проектов, сельскому хозяйству и инфраструктуре, а также повышению эффективности кооперации в СНГ. Путин обратил внимание на позитивные тренды в финансово-экономическом развитии: совокупный ВВП стран-участниц за первое полугодие вырос на 4,7%, промышленное производство - на 4,3%, инвестиции в основной капитал увеличились - на 11,2%. Доля национальных валют в торговле стран СНГ превышает 85%.

Развивается сотрудничество и по другим направлениям, например, борьба с терроризмом. Путин напомнил о том, что в августе-сентябре сего года в Узбекистане прошли учения "Восток-антитеррор – 2024". В рамках гуманитарного сотрудничества в СНГ каждый год выбирается культурная столица. В текущем году это Самарканд, в 2025 году - азербайджанский Лачин, затем армянский Мегри, а в 2027 году - белорусское Молодечно.

Владимир Путин предложил провести форум волонтеров из стран СНГ и отметил важность создания международной организации по русскому языку. Инициатива принадлежит казахскому президенту Касым-Жомарту Токаеву, а соглашение ратифицировали пока что только Россия, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. "Надеюсь, остальные наши друзья, страны-участницы, завершат внутригосударственные процедуры, чтобы договор вступил в силу", – заявил Путин.

В современных условиях одним из серьезных вызовов интеграции является внешняя политика. Когда Россия ведет противостояние Западу на Украине, а США и ЕС принуждают постсоветские страны присоединиться к антироссийским санкциям, найти консенсуса в дипломатии становится сложнее. Путин отметил большое значение координации стран СНГ во внешней политике, подчеркнув, что регулярные встречи глав МИД способствуют сближению позиций. В этом году, помимо СНГ, Россия председательствует и на саммите БРИКС. Пользуясь случаем, российский лидер пригласил коллег на саммит организации в Казани 22-24 октября.

Защита исторической памяти

Одной из ключевых тем, объединяющих все страны СНГ, является историческая память. В каждой из республик чтут своих героев Великой Отечественной войны и празднуют 9 мая. Сегодня в мире наблюдаются попытки ревизии истории и пересмотра вклада СССР и его народа в победу над фашизмом. Россия выступает главным инициатором защиты исторической правды.

Во время визита Владимира Путина в Баку он договорился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым широко отметить в 2025 году 80-летнюю годовщину Великой Победы. На московском саммите СНГ участники затронули эту тему и подписали обращение в связи с юбилейной годовщиной Победы. В нем они призвали не допустить фальсификации истории и противодействовать оправданию национализма.

"В том числе возведению памятников и мемориалов, пропагандирующих расизм, религиозную дискриминацию, ксенофобию и связанную с ними нетерпимость во всех ее формах и проявлениях", — отмечается в обращении.

Армяно-азербайджанская нормализация

Помимо многих других аспектов СНГ всегда выступала одной из площадок, на которой страны могут общаться и находить компромиссы по конфликтным вопросам. Еще с начала 90-х примером здесь выступают армяно-азербайджанские отношения. Раньше встречи лидеров двух стран ограничивались лишь очередным общением и попытками найти какие-то точки соприкосновения, но после завершения Карабахской войны в 2020 году и тем более ликвидации очага сепаратизма в Карабахе в 2023 году появились условия для конкретных договоренностей.

В канун Нового 2024 года Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретились в Екатерининском дворце на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. Тогда они ни о чем серьезно не договорились, но сам факт встречи был крайне важным, так как она стала первой после антитеррористических мер в Карабахе. Нынешний саммит СНГ, можно сказать, стал прорывным в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Выступая перед коллегами, Никол Пашинян декларировал твердый настрой Еревана на установление мира на Южном Кавказе. Он отметил существенный прогресс в делимитации границ Армении с Азербайджаном. В частности, по его словам, проведена делимитация на трех участках. Премьер Армении также дал понять, что его страна готова к открытию транспортных коммуникаций, но на собственных условиях.

"Армения готова обеспечить проезд транспортных средств, грузов, пассажиров, прохождение трубопроводов, кабельных трасс по своей территории: из Грузии в Иран, в обратном направлении и далее, из Турции в Азербайджан, в обратном направлении, и далее. Мы готовы обеспечить проезд транспортных средств, грузов, пассажиров, прохождение трубопроводов, кабельных трасс между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой", - сказал он.

Заявление Пашиняна - историческое. Ведь раньше Ереван постоянно отвергал идею о создании Зангезурского коридора, хотя инициатива прописана еще в Трехстороннем заявлении лидеров Армении, Азербайджана и России от ноября 2020 года. Долгое время стороны не могли найти компромисс и недавно вовсе решили оставить этот вопрос за рамками будущего мирного соглашения. И вот руководитель Армении фактически соглашается с идеей, которую раньше отвергал. Возможно, вывод пункта о Занзезурском коридоре за пределы мирного договоре и облегчил поиск компромисса.

Главный спор при обсуждении транспортного проекта возникал в терминологии. Баку называл его "коридором", а Ереван заявлял, что это означает экстерритториальность и потерю контроля над частью Сюникской области. Теперь, видимо, Москва смогла убедить Ереван, что Баку не претендует на суверенитет Армении и открытие транспортного коридора не только не угрожает, но и принесет пользу Еревану. Армения сможет получать топливо (нефть и газ) напрямую из Азербайджана и зарабатывать на транзите, а Баку получит возможность по кратчайшему пути сообщаться со своим эксклавом Нахчываном.

В своем выступлении Ильхам Алиев не поднимал тему нормализации отношений с Арменией, а сделал акцент на культурно-гуманитарное сотрудничество и поддержку исторической памяти. Он отметил вклад Азербайджана в победу над фашизмом, напомнив, что "при общей численности населения республики в тот период в 3 миллиона 400 тысяч человек на фронт ушло около 700 тысяч". Касаясь темы культурной столицы СНГ следующего года, Ильхам Алиев отметил, что город Лачин был полностью разрушен за 30 лет армянской оккупации.

"Сегодня город Лачин уже восстановлен. Здесь началась новая жизнь, вернулись бывшие вынужденные переселенцы. Объявление Лачина культурной столицей СНГ воспринято с большой благодарностью как лачинцами, так и всем азербайджанским народом", - сказал он, добавив, что столицей спортивных игр СНГ в 2025 году станет Гянджа, а соревнования пройдут более чем в 10 городах Азербайджана.

Россия на Южном Кавказе

Для России открытие транспортных коммуникаций на Южном Кавказе также крайне интересно, ведь процесс проходит при участии и посредничестве Москвы. Россия - одна из стран-участниц формата "3+3". Не исключено, что именно при участии российских компаний, например РЖД, будут прокладываться дороги между Зангиланом и Нахчываном по армянской территории. По Трехстороннему заявлению коридор должны охранять силы ФСБ России. Актуален ли данный пункт, пока неясно, ведь в день саммита СНГ стало известно, что российское силовое присутствие в этом районе Армении будет сокращено.

В ходе встречи Путин и Пашинян договорились, что с 1 января 2025 года российские пограничники перестанут охранять участок границы Армении с Ираном. "Достигнута также договоренность о том, что с 1 января 2025 года пограничные войска СНБ РА будут участвовать в охране государственной границы Армения-Иран и Армения-Турция, а служба на контрольно-пропускном пункте на государственной границе Армения-Иран будет полностью осуществляться силами пограничных войск СНБ РА", — написала в соцсети пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян. Она отметила, что Пашинян поблагодарил Путина за службу российских пограничников.

Стоит отметить, что тема ухода российских пограничников из Армении активно обсуждается с мая нынешнего года, когда Ереван сообщил о прекращении работы сил ФСБ РФ в столичном аэропорту "Звартноц" по итогам договоренностей Путина и Пашиняна во время визита армянского премьера в Москву. Сейчас, когда стало ясно, что Россия перестанет охранять границу Армении с Ираном, не исключено, что очень скоро в Ереване начнут обсуждать и вывод 102-й военной базы из Гюмри. В свете европейских устремлений кабмина Пашиняна и его партии Армения нацелена на аннулирование всех возможных форм геополитического присутствия России на своей территории.

В сухом остатке, саммит СНГ закрепил кооперацию и обозначил развитие новых проектов в условиях мировой турбулентности. В частности, он способствовал очередному прогрессу в армяно-азербайджанском примирении. Россия выигрывает от данного процесса, но продолжает нести потери в Армении ввиду западного курса правительства Пашиняна.