Лачин, Гянджа, климат, Великая Победа: о чем рассказал Ильхам Алиев на саммите СНГ

Сегодня в Москве, в Большом Кремлевском дворце прошло заседание Совета глав государств–участников СНГ, на котором президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о культурной и спортивной столицах СНГ, о вкладе Азербайджана в Победу в Великой Отечественной войне и о проведении СОР29 в Баку.

Ильхам Алиев заявил, что недавний государственный визит Владимира Путина в Баку подтвердил союзнический характер российско-азербайджанских отношений, а реализация достигнутых тогда договоренностей послужит развитию российско-азербайджанских отношений.

Лачин – культурная столица СНГ

Согласно решению Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ, город Лачин Восточно-Зангезурского региона Азербайджана объявлен культурной столицей СНГ в 2025 году. Лачин - один из городов Азербайджана, который на протяжении почти 30 лет находился под оккупацией Армении и был почти полностью разрушен. Сегодня Лачин уже восстановлен, там началась новая жизнь, вернулись бывшие вынужденные переселенцы.

Объявление Лачина культурной столицей СНГ воспринято с большой благодарностью как лачинцами, так и всем азербайджанским народом

- Ильхам Алиев.

Гянджа – спортивная столица СНГ

В следующем году в Азербайджане должны пройти III Игры СНГ. Спортивной столицей станет город Гянджа. Соревнования также пройдут более чем в 10 городах Азербайджана.

Баку – климатическая столица мира

Через месяц Баку примет крупнейшее международное мероприятие – климатическую конференцию СОР29.

Мы рассматриваем единогласное решение около 200 стран о проведении конференции в Баку как знак уважения всего мирового сообщества к Азербайджану

- Ильхам Алиев.

80-летие Победы

На саммите Владимир Путин пообещал, что страны СНГ вместе будут отмечать восьмидесятилетие победы в Великой Отечественной войне – это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом.

Азербайджан внес весомый вклад в общую победу. Как рассказал Ильхам Алиев, при общей численности населения Азербайджана в тот период в 3 миллиона 400 тысяч человек на фронт ушло около 700 тысяч. На полях сражений погибло более 350 тысяч. 130 уроженцев Азербайджана получили звание Героя Советского Союза.

В годы войны нефтяники Азербайджана поставляли на фронт более 80% нефти и нефтепродуктов, 96% масел для военной техники.

В Азербайджане производилось более 130 видов вооружения, боеприпасов и техники, в том числе знаменитые "Катюши", истребители Як-3.

В Баку функционировал 41 военный госпиталь, где прошли лечение 440 тысяч раненых.

В марте 1942 года воины Азербайджанской 416-й стрелковой дивизии, известной как Таганрогская, приняли присягу и начали боевой путь на Северном Кавказе, который завершили в Берлине.

21 апреля 1945 года 416-я Азербайджанская стрелковая дивизия одной из первых ворвалась в окраины Берлина. 2 мая бойцы дивизии под командованием полковника Рашида Меджидова водрузили Знамя Победы над Бранденбургскими воротами.

Наш общий праздник Победы 9 Мая является важным фактором дальнейшего сотрудничества государств-членов СНГ. Азербайджан придает этому сотрудничеству большое значение и будет и впредь вносить свой вклад в дело укрепления нашего взаимодействия.

- Ильхам Алиев.