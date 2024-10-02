Владимир Путин и Ильхам Алиев встретились в Кремле перед саммитом СНГ

В Кремле в эти минуты проходит двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев встречаются в Кремле.

Что сказал Владимир Путин?

Приветствуя Ильхама Алиева и азербайджанскую делегацию, Владимир Путин отметил, что рад видеть их в Москве, добавив, что встреча была согласована в ходе государственного визита российского президента в Баку в августе. "Мы сейчас с президентом поговорили, что называется, с глазу на глаз, а вчера вечером неформально так или иначе затронули вопросы, связанные с текущим статусом наших отношений", - сообщил он.

"Хочу сразу отметить, что отношения развиваются позитивно. $4,3 млрд – торговый оборот за год, $4млрд с лишним – наши прямые инвестиции в азербайджанскую экономику. Много хороших, интересных проектов и в сфере энергетики, и в сфере инфраструктурного развития. Они все перспективные, реальные, живые проекты, как двухсторонние, так и многосторонние", - сказал Владимир Путин.

Кроме того, он сказал, что ждет Ильхама Алиева на саммите БРИКС в Казани в конце октября.

Путин также выразил удовлетворение в связи с возможностью на полях саммита СНГ обменяться информацией о текущей работе, а также, возможно, наметить и внести коррективы в движение вперед, которое очевидно наблюдается сейчас.

Что сказал Ильхам Алиев?

В свою очередь, Ильхам Алиев еще раз поздравил Владимира Путина с прошедшим днем рождения.

"После вашего государственного визита в Азербайджан в августе текущего года динамика наших двухсторонних отношений достаточна заметная. Было много контактов на уровне представителей различных структур, членов правительств в рамках выполнения тех решений, которые были достигнуты в августе в Баку. Сегодня имеется хорошая возможность еще раз пройтись по этим вопросам потому, что повестка дня достаточно обширная", - отметил глава государства.

"И те проекты, особенно новые, которые мы наметили в Баку в августе, требуют нашего постоянного внимания и контроля. Сегодня имеется хорошая возможность еще раз пройтись по повестке дня и определить конкретные шаги для выполнения тех договоренностей, которые мы достигли", - подчеркнул Ильхам Алиев.

Переговоры стали первой из двусторонних встреч российского лидера перед заседанием Совета глав государств СНГ. В частности, сообщалось, что Путин намерен встретиться также с армянским премьером Николом Пашиняном.

Будет ли трехсторонняя встреча?

Стоит отметить, что сегодня днем помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил: трехсторонних переговоров между главами России, Азербайджана и Армении не планируется – такой договоренности достигнуто не было.

"Была такая идея, но она не была кое-кем поддержана"

– Ушаков

Помощник российского лидера уточнил, что Москва не была против трехстороннего формата.