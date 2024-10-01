Владимир Путин проведет завтра двусторонние встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном

У президента РФ Владимира Путина завтра состоятся отдельные встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и армянским премьером Николом Пашиняном, такое заявление сделал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, оба мероприятия проведут перед заседанием Совета глав стран СНГ.
"Президент проведет две двусторонние встречи: с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном"
– Ушаков
Помощник российского президента также назвал темы переговоров. По его словам, в ходе бесед будут рассмотрены вопросы нормализации отношений Еревана и Баку.
Напомним, Ильхам Алиев сегодня днем прилетел в Москву. В аэропорту Внуково-2 его встречали замглавы МИД Михаил Галузин, новый посол Азербайджана Рахман Мустафаев и другие официальные лица.
Что касается Никола Пашиняна, то на его сайте сообщается, что премьер отбыл в РФ.