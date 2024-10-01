Владимир Путин проведет завтра двусторонние встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном

Российский лидер Владимир Путин завтра встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Переговоры пройдут в Москве перед заседанием Совета глав государств СНГ.

У президента РФ Владимира Путина завтра состоятся отдельные встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и армянским премьером Николом Пашиняном, такое заявление сделал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, оба мероприятия проведут перед заседанием Совета глав стран СНГ.

"Президент проведет две двусторонние встречи: с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном"

– Ушаков

Помощник российского президента также назвал темы переговоров. По его словам, в ходе бесед будут рассмотрены вопросы нормализации отношений Еревана и Баку.

Напомним, Ильхам Алиев сегодня днем прилетел в Москву. В аэропорту Внуково-2 его встречали замглавы МИД Михаил Галузин, новый посол Азербайджана Рахман Мустафаев и другие официальные лица.

Что касается Никола Пашиняна, то на его сайте сообщается, что премьер отбыл в РФ.